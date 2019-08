La représentante Ilhan Omar, l’une des deux élues américaines interdites d’entrer en Israël en raison de leur soutien à la cause palestinienne et soi-disant à la campagne de boycott de l’Etat hébreu, a dénoncé jeudi un «affront».»Que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, sous la pression de Donald Trump, refuse l’entrée (en Israël et dans les Territoires palestiniens) de deux représentantes de l’Etat américain, représente un affront», a écrit dans un communiqué Mme Omar. Rappelant qu’il relevait de ses attributions d’élue à la Chambre d’effectuer des visites de contrôle dans les pays bénéficiaires de l’aide américaine, Ilhan Omar a taxé la décision des autorités israéliennes d’»insulte aux valeurs démocratiques», provenant «de façon ironique de la ‘‘seule démocratie’’ du Moyen-Orient». Ce refus d’entrée est «une réponse glaçante adressée à une visite de responsables d’un pays allié», a-t-elle ajouté. Ilhan Omar et Rashida Tlaib, les deux premières femmes musulmanes élues au Congrès et membres de l’aile gauche du Parti démocrate américain, devaient atterrir à Tel-Aviv afin de visiter ensuite les Territoires palestiniens, où elles étaient chaleureusement attendues. Mais à la suite d’une polémique dans la presse locale et d’une demande du président américain Donald Trump —doont elles sont des adversaires politiques—, le ministère israélien de l’Intérieur a décidé, jeudi, de leur interdire l’entrée en Israël, estimant que leur visite s’inscrivait dans le cadre «d’activités de boycott anti-israélien».Les législateurs américains ont fustigé jeudi la décision de l’occupant israélien d’interdire la visite des deux représentantes démocrates au Congrès des Etats-Unis après un tweet du président Donald Trump. Le ministère israélien de l’Intérieur aurait annoncé jeudi que le Premier ministre Benyamin Netanyahou avait décidé de refuser l’entrée à Rashida Tlaib et Ilhan Omar, les deux premières femmes musulmanes élues au Congrès, citant leurs «activités de boycott contre Israël». Cette décision intervient quelques heures après un tweet de Donald Trump jeudi matin.»Cela serait faire preuve d’une grande faiblesse si Israël autorisait les représentantes Omar et Tlaib à venir. Elles détestent Israël et tous les juifs, et rien ne peut être dit ou fait pour leur faire changer d’avis», a déclaré le président américain sur Twitter, ajoutant «Elles sont une honte !». La décision de l’occupant israélien a été vivement critiquée par les législateurs américains des deux partis. La présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Nancy Pelosi, une démocrate, a qualifié cette décision de «signe de faiblesse» et «en dessous de la dignité» d’Israël, s’opposant également au tweet de Donald Trump. «Les déclarations du président sur les femmes du Congrès sont un signe d’ignorance et de manque de respect, et portent atteinte à la dignité du Bureau du président», a-t-elle ajouté. Ilhan Omar a pour sa part déclaré plus tard dans un communiqué que cette décision était «à la fois une insulte aux valeurs démocratiques et une réponse effrayante à la visite de représentantes du gouvernement d’un pays allié». La présidente du Comité des finances de la Chambre, Nita Lowey, démocrate et juive, a déploré que le gouvernement israélien «manque une occasion d’engager un dialogue avec ceux avec qui il n’est pas d’accord, tout en renforçant ceux qui cherchent à créer un clivage entre nos deux pays». Le sénateur républicain, Marco Rubio, a, quant à lui, qualifié «d’erreur» la décision israélienne d’interdire l’entrée aux deux élues.