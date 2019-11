Tandis que l’émissaire de l’ONU en Libye, Ghassan Salame, s’évertue à convaincre les pays impliqués à respecter l’embargo sur les armes, dénonçant par ailleurs les raids aériens de lundi dernier contre une biscuiterie en banlieue de Tripoli, qu’il qualifie de « crime de guerre », les tractations se poursuivent en vue de la conférence de Berlin, programmée pour la fin de l’année. C’est ainsi que Luigi Di Mayo, ministre italien des affaires étrangères, a eu des entretiens avec Robert Aubry, conseiller américain pour la sécurité, au sujet de la crise libyenne. Selon un communiqué publié par l’agence italienne «Nova», ils ont abordé la situation au Moyen-Orient et en Libye, avant d’évoquer la lutte contre le terrorisme et les relations bilatérales. Quant à l’agence «Aki», elle a rapporté des propos du MAE italien selon lequel l’Italie va accueillir une réunion des Etats voisins de la Libye, début décembre, en marge du forum de dialogue méditerranéen qui aura lieu du 5 au 7 décembre prochain. Di Mayo n’a pas révélé quels sont les pays voisins concernés, mais il a beaucoup insisté sur la volonté de son pays d’arracher un cessez-le-feu et de relancer le processus de dialogue inclusif sous l’égide de l’ONU, position que partagent l’Algérie et la Tunisie, voire, à un degré moindre, l’Egypte qui appuie Haftar aux côtés des Emirats mais affirme contribuer aux efforts d’Alger et de Tunis pour résoudre le conflit. De son côté, l’agence libyenne Lana a relevé le travail du Premier ministre italien Giuseppe Conte, auprès de l’Allemagne pour « garantir un résultat positif à la conférence de Berlin sur la Libye», conférence qui, selon Lana, se tiendra « avant la fin de l’année en cours ». Lors d’une conférence de presse commune, Conte et Angela Merkel ont affirmé que l’Italie et l’Allemagne œuvrent à un engagement « cohérent et sincère » de la communauté internationale pour un résultat positif de la conférence de «Berlin». L’agence indique, en outre, que le représentant spécial du secrétaire Général; des Nations-unies en Libye, ghassan Salame, a informé, lundi dernier, lors d’une session du Conseil de sécurité de l’ONU sur les derniers développements en Libye, l’instance onusienne non sans aborder les préparatifs de la conférence de Berlin pour la tenue de laquelle il y a quelques divergences. A la faveur de son exposé, Salame s’en est pris aux pays qui ne respectent pas l’embargo sur les armes et qui, par voie de conséquence, aggravent sciemment la crise libyenne, citant en exemple le dernier raid sur Tripoli qui a fait 10 morts dans une biscuiterie, en majorité des travailleurs étrangers. Tout au long de son intervention, il a dénoncé les « acteurs extérieurs » qui effectuent des frappes de drones, multipliant les pertes civiles, alors que le nombre de mercenaires est venu aggraver le conflit. Partant de ces paramètres, l’émissaire du SG de l’ONU a mis en garde contre toute perte de temps, appelant à exclure les ingérences étrangères qui minent davantage la situation et rendent impossible le dialogue inclusif dont le peuple libyen a besoin pour en finir avec une guerre sans issue. Un récent rapport confidentiel d’experts de l’ONU a pointé le rôle de la Jordanie, de la Turquie et des Emirats arabes unis qui violent, avec d’autres, l’embargo sur les armes décrété par l’ONU. Ces pays «ont fourni des armes de manière régulière et parfois flagrante sans vraiment d’efforts pour en dissimuler la provenance», affirment les experts dans ce rapport qui fait le bilan d’un an d’activisme. Des sources diplomatiques accusent la Jordanie d’avoir formé des troupes du général à la retraite Khalifa Haftar, tandis que les Emirats arabes unis se voient reproché l’emploi des avions-bombardiers au côté de l’Armée nationale libyenne (ANL) autoproclamée. Celle-ci use de plus en plus de bombes non guidées, lors des frappes sur des secteurs à population dense, dans et autour de la capitale libyenne. Ces révélations ne sont, en fait, que des constats éculés dont les auteurs n’ont cure, profitant de l’hypocrisie qui mine les décisions du Conseil de sécurité où la mauvaise foi le dispute à des calculs sordides dont seul le peuple libyen paye le tribut.