Plusieurs marches pacifiques ont été réprimées par les forces d’occupation israéliennes dans différentes régions de la Cisjordanie occupée, faisant des blessés parmi les Palestiniens, ont rapporté des médias. Selon le responsable de la résistance populaire, Murad Ishtaiwi, cité par l’agence palestinienne de presse Wafa, un enfant et un journaliste comptaient parmi les manifestants blessés par l’armée d’occupation lors de la marche hebdomadaire vendredi à Qalqilya dans le nord de la Cisjordanie, lors d’une marche pacifique vendredi à Kafr Qaddoum. Les forces occupantes ont poussé des blocs de pierres avec un gros bulldozer vers les citoyens qui se trouvaient dans l’une des zones escarpées, blessant un enfant de neuf ans et le cameraman de la télévision «Palestine», selon Wafa. M. Ishtaiwi a ajouté que les forces d’occupation ont lancé également des balles en caoutchouc, des bombes sonores et du gaz lacrymogène, causant des dizaines de cas d’asphyxie. Dans les village de Ni’lin et Bil’in, relevant de Ramallah, des dizaines de Palestiniens ont suffoqué suite à l’inhalation de gaz lacrymogène lancé par des soldats israéliens lors de la marche pacifique du vendredi. A Naplouse, les forces d’occupation israéliennes ont réprimé une marche pacifique de protestation contre la saisie des terres au profit de la colonisation, dans la localité d’Asira Al-Qabliya au sud de Naplouse.