Une aide humanitaire de la Russie a été acheminée hier vers les habitants du quartier de Hamouria à Ghouta Est, une banlieue de la capitale syrienne, Damas, une zone qui a été libérée du terrorisme par les forces gouvernementales pendant le conflit syrien. Le porte-parole du Centre russe pour la réconciliation en Syrie, Sergueï Maloletko, a déclaré que les militaires russes ont distribué plus de 2.000 colis d’aliments contenant des denrées de base telles que viande en conserve, riz, farine, sucre, thé pour au moins 500 familles vivant dans cette localité, a indiqué l’agence Tass. La zone Hamouria a été sérieusement endommagée lors du conflit syrien et nécessite une prise en charge, afin de permettre à ses occupants de reprendre vie. La majorité de ceux qui venaient de recevoir de l’aide russe étaient des femmes, a précisé la même source. Les habitants de cette localité ont qualifié de critique la situation dans la région. «Nous n’avons pas de nourriture, nous ne survivons que grâce aux aides humanitaires livrées par la Russie ou à celle du gouvernement syrien. La majorité des résidents de Hamouria sont des femmes et des enfants qui ont besoin d’un soutien continu», a-t-on ajouté. Une équipe de médecins militaires russes s’est, également, déplacée dans cette zone pour fournir une assistance médicale aux résidents.