Deux manifestants ont été tués hier à Baghdad, où les forces de sécurité ont repoussé des milliers de personnes massées devant la Zone verte, à la reprise d’un mouvement de contestation en Irak, endeuillé début octobre, par la mort de 150 personnes. Peu après ces nouveaux morts, le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité religieuse chiite d’Irak, a appelé forces de sécurité et manifestants à la «retenue» pour éviter le «chaos» dans un pays déjà fragilisé, selon lui, par «les ingérences étrangères». Depuis la chute en 2003, de Saddam Hussein, consécutive à l’invasion américaine du pays, l’Irak est le théâtre de jeux d’influence de ses deux grands alliés, l’Iran et les états-Unis, eux-mêmes ennemis et ne cesse de les appeler à ne pas utiliser son sol comme un champ de bataille par intermédiaires interposés. Alors que le grand ayatollah Sistani avait donné au gouvernement jusqu’à hier pour répondre aux demandes des manifestants, il a de nouveau appelé à la réforme et à la fin de la corruption, l’une des revendications premières des manifestants. Dans la matinée, les policiers anti-émeute déployés en masse dans les rues de Bahdad, ont tiré un barrage de grenades lacrymogènes pour éloigner les manifestants de la Zone verte où siègent le pouvoir irakien et l’ambassade des états-Unis. Les deux manifestants tués dans la capitale irakienne auraient été touchés au visage par ces grenades, a indiqué un membre de la Commission gouvernementale des droits de l’homme.

Chassés des abords de la Zone verte, les manifestants sont retournés sur l’emblématique place Tahrir, séparée de la cette zone par le pont al-Joumhouriya. Les manifestations avaient repris sur cette place jeudi soir et les protestataires qui y ont dormi ont ensuite été rejoints par d’autres vendredis. Ils attendent désormais l’arrivée des nombreux partisans du turbulent leader chiite Moqtada Sadr. En 2016, ces derniers avaient pris la Zone verte et occupé l’ensemble des institutions du pays. Les manifestants n’ont qu’un mot d’ordre: «la chute du régime des voleurs», dans un riche pays pétrolier en pénurie chronique d’électricité et d’eau potable et, surtout, miné par la corruption. Déclenchées spontanément le 1er octobre par des appels sur les réseaux sociaux, les manifestations avaient été marquées, jusqu’au 6 octobre, par la mort de 157 personnes, quasiment tous des manifestants et en très grande majorité à Baghdad, selon le bilan officiel. Moqtada Sadr avait, en prévision des nouveaux rassemblements, appelé ses partisans à défiler et ses combattants à «protéger» les manifestants, faisant redouter plus de violences. Des défilés ont également lieu dans plusieurs villes au sud de Bagdad, dont la ville sainte chiite de Najaf et Nassiriya, comme début octobre. Face à la contestation qui s’est interrompue le temps du plus important pèlerinage du calendrier chiite pour reprendre le jour du 1er anniversaire de l’entrée en fonctions du gouvernement d’Adel Abdel Mahdi, le Premier ministre avait annoncé des mesures sociales. Mais il n’avait annoncé aucune réforme en profondeur et aucune mesure contre des «gros poissons» dans le 12e pays le plus corrompu au monde, selon Transparency International. La rue veut, elle, une nouvelle Constitution et un renouvellement total de la classe politique. Le gouvernement peut toutefois toujours compter sur le puissant Hachd al-Chaabi, coalition de paramilitaires dominée par les milices chiites pro-Iran, deuxième bloc au Parlement et membre de la coalition gouvernementale.