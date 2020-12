Des milliers d’Irakiens sont descendus dans les rues de Nassiriya lundi pour une marche funèbre après la mort d’une personne blessée lors des heurts la semaine dernière entre manifestants antipouvoir et partisans d’un chef religieux controversé. Ridha al-Rikaby avait été blessé par balle à la tête vendredi lors de violents affrontements entre des soutiens du leader chiite Moqtada Sadr et des manifestants antipouvoir rassemblés sur la place Habboubi de Nassiriya, ville du sud irakien bastion de la révolte populaire d’octobre 2019. Il a succombé à ses blessures lundi, portant à huit le nombre de personnes tuées depuis le début des heurts qui ont également fait des dizaines de blessés. Les autorités locales ont imposé un confinement pour essayer d’empêcher de nouveaux rassemblements dans la ville, limogé le chef local de la police et ouvert une enquête. Le Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi a dépêché à Nassiriya son conseiller à la sécurité nationale, Qassem al-Arakji, et d’autres hauts responsables pour discuter avec les manifestants.