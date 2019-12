La Malaisie va accueillir cette semaine plusieurs chefs d’Etat parmi les plus influents du monde musulman pour le sommet de Kuala Lumpur avec en toile de fond la lutte d’influence au Moyen-orient et la question ouïghoure. L’émir du Qatar, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président iranien Hassan Rouhani ainsi que des centaines de délégués sont attendus à cette réunion de trois jours destinée à se pencher sur les problèmes de développement et de sécurité du monde islamique. Le sommet de Kuala Lumpur qui débute demain a été encouragé par le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad, qui plaide depuis longtemps pour une plus grande solidarité entre les pays musulmans et veut renforcer le rôle de son pays sur la scène internationale.

Le sort réservé par la Chine à la minorité musulmane ouïghoure, dont de nombreux membres ont été internés dans des camps de «rééducation», devrait être évoqué. Si les leaders musulmans restent en majorité discrets sur le sujet, dans un communiqué publié avant le sommet, le vétéran malaisien de la politique a dénoncé les souffrances de la communauté musulmane due «à l’incarcération de millions de personnes placées dans des camps d’enfermement, les guerres civiles aboutissant à la destruction totale de villes (...) et la montée de l’islamophobie».

Alors que l’Arabie saoudite n’a envoyé aucun représentant de haut niveau, au contraire du Qatar, pays subissant un blocus de Riyadh et représenté par son émir, certains analystes voient dans ce sommet un forum destiné à contrer l’influence saoudienne. L’Iran et l’Arabie saoudite se livrent aussi à une lutte d’influence dans la région, tandis que les tensions ont été exacerbées par des attaques contre des tankers et des installations pétrolières clés dans le Golfe. Le sommet de Kuala Lumpur pourrait «servir d’alternative à l’Organisation de la coopération islamique (OCI) basée à Djeddah et qui est pilotée de facto par l’Arabie saoudite», estiment des experts du centre de réflexion Middle East Institute. Mais les autorités malaisiennes ont rejeté cette suggestion. Le sommet «n’est pas destiné à créer un nouveau bloc», ont indiqué les services du Premier ministre. Certains signes semblent indiquer cependant un mécontentement à Riyadh. Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a annulé sa venue après un déplacement ce week-end en Arabie saoudite, destiné selon les médias à apaiser les inquiétudes de son allié sur sa participation au sommet. Le leader indonésien Joko Widodo, qui préside le pays comptant la plus importante population musulmane au monde, devrait aussi faire l’impasse, envoyant son vice-président.

Les leaders ne devraient pas critiquer frontalement le traitement de la minorité

ouïghoure pour ne pas mettre en péril les relations économiques avec la Chine, selon les analystes. Et il est plus probable qu’ils se concen-

trent sur le sort des Palestiniens et condamnent la politique birmane contre les Rohingyas. La minorité musulmane dans ce pays, majoritairement bouddhiste, a fui en grand nombre la Birmanie après des persécutions des militaires. A l’issue du sommet, le président iranien Hassan Rohani devrait se rendre au Japon vendredi, pour le premier voyage d’un chef d’Etat iranien depuis deux décennies dans l’archipel, selon l’agence iranienne IRNA. Pour Mahathir Mohamad, qui est à 94 ans le leader le plus âgé au monde, le principal objectif est de redorer le blason de la Malaisie dont la réputation a souffert du vaste scandale de corruption qui a fait chuter le précédent gouvernement, l’an dernier.