Des responsables de l’Autorité palestinienne (AP) et d’Israël ont pris part jeudi à ce qui était la première rencontre entre les deux parties depuis que l’Autorité palestinienne a annoncé mardi avoir repris ses relations avec Israël, après un boycott de six mois lié au projet israélien d’annexer certaines parties de la Cisjordanie. Hussein al-Sheikh, ministre palestinien des Affaires civiles, a rencontré dans la ville de Ramallah Kamil Abu Rukun, coordinateur des activités du gouvernement israélien dans les territoires palestiniens. «Nous avons souligné au cours de la rencontre que nos relations devaient être régies par les accords signés entre les deux parties, qui sont fondés sur le droit international», a affirmé M. al-Sheikh dans un communiqué de presse. Il a ajouté que les deux parties avaient convenu que les recettes fiscales que la partie palestinienne avait refusé de recevoir il y a six mois seraient versées au budget de l’Autorité palestinienne. M. al-Sheikh a déclaré que la partie palestinienne avait informé M. Abu Rukun qu’elle rejetait la politique israélienne de colonisation, de démolition de maisons et de confiscation de terres dans les territoires palestiniens.