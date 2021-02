Des universitaires et académiciens de différents pays ayant pris part à un atelier autour des deniers développements que connait la cause sahraouie, abrité par la région allemande Saxe, ont été unanimes à souligner la nécessité d'oeuvrer à communiquer avec les parlements et acteurs politiques internationaux, en vue de les sensibiliser à la gravité de ce qui se déroule dans la région.

Selon l'Agence de presse sahraouie (SPS), les participants à l'atelier «ont mis en garde contre les politiques de l'occupant marocain au Sahara occidental et la propagande médiatique à laquelle il se livre en vue de tromper l'opinion publique internationale autour de la réalité de ce qui se passe dans la région. Les participants ont été également unanimes à souligner la nécessité d'oeuvrer à communiquer avec les parlements et les acteurs politiques internationaux, en vue de les sensibiliser à la gravité de ce qui se passe, marquée par les circonstances que connaît la cause sahraouie sous l'occupation marocaine».

L'agence sahraouie indique que l'atelier qui a été encadré par le représentant du Front Polisario dans la région, Mohamed Abba Edakhil, a débuté par la projection d'un film documentaire sur les derniers développements au Sahara occidental. Les derniers développements comprennent la violation par les forces de l'occupant marocain de l'accord de cessez-le-feu, le 13 novembre passé, après l'agression marocaine contre des civils sahraouis dans la brèche illégale d'El Guerguerat. Les graves violations des droits de l'homme dans les régions occupées du Sahara occidental, ainsi que la fermeture de la région aux médias et missions internationales, parmi les parlementaires et sympathisants solidaires de la cause sahraouie ont été également abordées dans le film-documentaire. Cet atelier a vu la participation de journalistes et d'académiciens de différents pays, dont Mme Isabel Lourenço, militantes des droits de l'homme, et chercheuse-académicienne au Centre d'études africaines de l'université de Porto (Portugal), de participants des régions libérées du Sahara occidental, d'une député parlementaire régionale de la région Saxe, Mme Toni Marchiling.

Par ailleurs, les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) poursuivent leurs attaques contre les retranchements des forces d'occupation marocaine tout au long du «mur de la honte» ciblant, ces deux derniers jours vendredi et samedi,

12 positions des soldats marocains, a indiqué samedi un communiqué militaire du ministère sahraoui de la Défense. «Les unités de l'APLS ont bombardé vendredi des retranchements des forces marocaines dans la zone de Asouihat (secteur Farsia), la zone de Rous Asloukia(secteur de Farsia) ainsi qu'au secteur de Bekkari», a précisé le communiqué n 79 rendu public par l'Agence sahraouie SPS. Samedi, «des unités avancées de l'APLS ont mené des bombardements ciblant des cantonnements des forces marocaines dans la région d'Adhim Oum Adjloud (secteur d'Aousserd), Aklibat Ould Boubkir (secteur de Tchella), Amkli Lebkar (Amgala) et Rous Oudi Douiheb (secteur de Mehbes), outre la région d'Oum Lekta (Mehbes) où des colonnes de fumée ont été aperçues au niveau de la base prise pour cible», a ajouté le communiqué. Les unités de l'APLS ont également bombardé les forces marocaines postées dans la région de Fedra Leghrab (secteur de Haouza), Rous Oudiat (Farsia), Oum Adken (Bekkari) et la région d'Adjbilet Elkhadr (secteur de Kelta)».

A rappeler que le ministre sahraoui de l'Equipement, Sid Ahmed Batal a affirmé lundi dernier que l'ensemble des points de retranchement des forces marocaines constitueraient des cibles pour l'Armée sahraouie en guerre pour l'indépendance.