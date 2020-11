L'agression marocaine à El Guerguerat ne passe pas auprès de la société civile à l'échelle de la planète. La cause sahraouie qui bénéficie d'un large soutien international, a vu un collectif de 62 organisations et associations de solidaritéet d'amitié avec le peuple sahraoui, hausser le ton et dénoncer l'attaque du Maroc contre des civils sahraouis. Ces derniers «protestaient pacifiquement contre la brèche illégale d'EI Guerguerat, ouverte par le Maroc, avec la complicité de la Minurso, en violation des termes du cessez-le-feu conclu entre les deux parties dans le cadre du Plan de Règlement de l'ONU et de l'OUA de 1988», rapporte un communiqué signé par les 62 collectifs. Pas moins de 97 personnalités politiques de différentes sensibilités ont joint leurs voix à celle des collectifs. Ces personnalités, originaires de 12 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, «ont réitéré leur solidarité avec le peuple sahraoui dans sa lutte pour l'indépendance», rapporte le même communiqué.

Les associations et personnalités latino-américaines ont exprimé leur regret de l'attitude de la Minurso, actuellement incapable de «remplir l'objectif qui a motivé sa mise en place en 1991, à savoir l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui, ni superviser la situation des droits de l'homme dans le territoire, d'empêcher le pillage de ses ressources naturelles», lit-on dans le communiqué.

Très solidaires de la cause sahraouie et très motivés à ne pas laisser l'agression conduire à une atteinte à la souveraineté du territoire sahraoui, les signataires accusent nommément le Maroc de pousser «vers l'instabilité dans toute la région». Les associations et les personnalités sud-américaines ont appelé à la réactivation du «processus de décolonisation du Sahara occidental par l'organisation du référendum tant attendu par le peuple sahraoui». Un souhait partagé par une écrasante majorité de la communauté internationale, qui compte dans ses rangs, l'Union africaine, principal acteur dans la région susceptible de ramener la paix. Les signataires du communiqué l'exhortent à «poursuivre ses efforts en matière de recherche d'une solution à ce conflit». Sachant que l'UA seule ne saurait régler un problème sous l'égide de l'ONU, les signataires ont enjoint la communauté internationale à l'effet de désigner «un envoyé spécial pour le Sahara occidental pour la reprise dans les plus brefs délais des pourparlers entre le Maroc et le Front Polisario».Les signataires, sont, entre autres, l'Assemblée permanente Argentine des droits de l'homme, l'Association chilienne d'amitié avec la Rasd, l'Association colombienne d'amitié avec le peuple sahraoui, l'Association vénézuélienne de solidarité avec le Sahara occidental, la Commission nationale des droits de l'homme de la République dominicaine, le Parti Socialismo et Liberdade du Brésil, la Fédération nationale vénézuélienne pour la défense des droits de l'homme et l'Association sahraouie des Etats-Unis d'Amérique. Côté personnalités, il y a lieu de signaler beaucoup de personnages connus en Amérique du Sud, à l'image de l'Argentin, Adolfo Pérez Esquivel, prix Nobel de la paix.