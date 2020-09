Malgré l'arrivée dans le dossier de la Juventus, l'Américain est proche de l'Allemagne. AD révèle que le Bayern Munich et l'Ajax Amsterdam ne sont plus très loin de trouver un accord pour un transfert, ce mercato, de Sergiño Dest. Le joueur veut s'en aller, et a une préférence pour le géant bavarois, alors même que la Juventus, dernièrement, et le Barça, s'intéressent à lui. Le latéral droit de 19 ans, sous contrat jusqu'en 2022, pourrait être transféré cette semaine. La saison passée, Sergiño Dest a disputé 36 matchs, toutes compétitions confondues, avec l'Ajax, pour 2 buts et 6 passes décisives.