Une explosion d’origine indéterminée a visé hier un gazoduc dans le sud de l’Irak faisant deux morts, après qu’une attaque en début de semaine contre un oléoduc a forcé la région du Kurdistan à interrompre ses exportations de pétrole, selon les autorités. L’explosion contre un oléoduc dans la province de Mouthanna a «tué deux enfants et blessé 28 personnes», a indiqué l’agence officielle irakienne. «Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’explosion», a-t-elle ajouté, citant le gouverneur Ahmed Manfi. Vendredi soir, le gouvernement de la région autonome du Kurdistan (nord) a annoncé dans un communiqué avoir suspendu ses exportations de brut après que des «terroristes» ont attaqué mercredi l’oléoduc traversant le Kurdistan pour rallier le port turc de Ceyhan. Le communiqué ne précise pas si l’explosion a eu lieu sur son sol ou sur le sol turc et n’accuse aucune partie en particulier. Le Kurdistan irakien, de même que la Turquie, dénoncent régulièrement comme une organisation «terroriste» le Parti des travailleurs kurdes (PKK), qui a des bases dans la région autonome irakienne.