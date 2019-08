La célébration de l’Aïd n’a pas été de tout repos pour les responsables de la commune de Béjaïa. Par souci d’améliorer la situation particulière des festivités de l’Aïd, les responsables chargés du programme tracé en conséquence ont eu a subir des humiliations lorsque ce ne sont pas des agressions caractérisées. Un cas inédit dans les annales de la municipalité de Béjaïa, qui n’a pas fait réagir l’édile du moins à l’heure où nous mettons sous presse. En déplacement la veille de l’Aïd au niveau du rond-point de la ville pour remettre des sacs poubelles à un jeune qui s’acquitte volontairement du ramassage des ordures, le vice-président de l’APC de Béjaïa s’est vu malmené et presque embarqué par des policiers en faction sur les lieux. Pour une histoire de stationnement, l’élu communal a subi tout une «humiliation» qui ressemble fort à une «provocation». N’était-ce la mobilisation des citoyens présents sur les lieux, Chouali aurait passé la nuit dans les locaux de la police.A un endroit de la commune, c’est un directeur de la commune, réquisitionné dans la cadre du plan dressé pour l’Aïd, qui a fait l’objet d’une agression caractérisée avec une hospitalisation. Akli Mellouli, un enfant de la ville, a été agressé pour avoir interpellé un commerçant qui déversait ses ordures en dehors des heures de la collecte et à un lieu inapproprié. Un cas de figure qui dénote, on ne peut mieux, le manque de considération pour ceux qui ont la charge de gérer les affaires de la commune de Béjaïa.Deux faits majeurs, qui ont éclaboussé la sérénité de la fête de l’Aïd et qui démontrent aussi que l’affaire de l’hygiène, dont on parle souvent, n’est pas seulement l’affaire des APC. Et quand bien même c’est le cas, ces deux faits de l’Aïd démontrent que beaucoup reste à faire et que le citoyen doit se mêler de manière consciencieuse dans une dynamique qui, certes, doit être mieux réfléchie, mais surtout communiquée de manière efficace.