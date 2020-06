Deux soldats maliens ont trouvé la mort et un autre porté disparu vendredi à Tombouctou (Nord), a rapporté lundi l’agence de presse malienne (AMAP). «Des hommes armés non identifiés ont attaqué dans la matinée le véhicule de livraison de repas de la Garde nationale aux éléments déployés au domicile du Gouverneur, tuant deux gardes avant d’enlever l’engin et de disparaître dans la nature», précise la même source. Un garde a été porté disparu au cours de l’opération selon l’AMAP qui ajoute que des enquêtes ont été ouvertes par les forces nationales de défense et le mécanisme opérationnel de coordination (MOC).