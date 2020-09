Deux soldats libanais ont trouvé la mort dans la nuit de samedi à dimanche lors d’une attaque perpétrée par des terroristes dans une localité du nord du pays, a indiqué l’armée libanaise dans un communiqué. «Des terroristes à bord d’une voiture ont ouvert le feu sur un poste de l’armée dans la localité d’Araman-Minié (...) Deux soldats ont été tués, en plus d’un terroriste», a précisé le communiqué. «Les autres terroristes ont fui (...)», a ajouté l’armée, affirmant avoir lancé une opération de recherche en vue de les arrêter et de déterminer «les circonstances de l’attaque». Ce meurtre intervient alors que les forces de l’ordre traquent depuis plusieurs jours une cellule impliquée dans le meurtre ces dernières semaines de quatre soldats et de trois autrespersonnes. Vendredi, des unités du renseignement et de l’armée dans la région de Hilane-Zgharta à l’est de Tripoli (nord) ont arrêté un homme affilié à la cellule de Tallawi, un groupe qualifié de «terroriste» par l’armée «impliqué dans le meurtre des quatre soldats», selon un communiqué de l’armée.