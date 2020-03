Deux terroristes du groupe Shebab ont été tués dans le comté de Garissa dans le nord-est du Kenya, près de la frontière avec la Somalie, a annoncé dimanche la police locale.

La police a déclaré avoir également récupéré des armes à feu et trois chargeurs contenant 10 cartouches en possession des terroristes, qui demandaient une rançon à un Kényan qu’ils détenaient en otage.

Selon la police, des réservistes de la police nationale (NPR) avaient reçu des informations du public selon lesquelles des bandits détenaient des otages et exigeaient une rançon.

«Les sept hommes du NPR se sont rendus sur les lieux où ils ont rencontré deux bandits armés et échangé des coups de feu.

Les deux bandits ont été tués par balles», a indiqué la police dans un rapport.

La sécurité a été renforcée dans tout le pays, les agences de sécurité ayant été placées à un niveau d’alerte sans précédent dans un contexte de rapports faisant état de possibles attaques du groupe terroriste Shebab contre le Kenya dans des endroits non spécifiés.

La police a également renforcé la sécurité autour des installations vitales susceptibles d’être la cible d’attaques des terroristes du groupe Shebab.