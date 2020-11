Des membres du groupe terroriste Etat islamique ont tué samedi deux villageois et un policier, lors de deux attaques dans les provinces de Salah ad-Din et d’Al-Anbâr, ont déclaré une source policière et un responsable local. Dans la province de Salah ad-Din, des terroristes ont enlevé deux villageois dans leur ferme près de la ville de Shirqat, à quelque 280 km au nord de Baghdad, des forces de police ayant retrouvé les corps décapités. Dans la province occidentale d’Al-Anbâr, des membres de Daesh ont attaqué un village près de la ville de Rutba, à quelque 450 km à l’ouest de Baghdad, faisant un mort parmi les policiers et quatre blessés chez les civils, a déclaré Imad al-Dulaimi, maire de la ville.