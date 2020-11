La Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) a déclaré lundi que la première réunion virtuelle de la deuxième série de discussions du Forum du dialogue politique libyen (LPDF) avait débuté, avec pour objectif de discuter des prochaines élections et du processus de sélection d'une autorité exécutive unifiée en Libye. «Stephanie Williams, représentante spéciale par intérim du secrétaire général et cheffe de la MANUL, a convoqué aujourd'hui la première réunion virtuelle du deuxième tour du LPDF, afin de discuter des critères de sélection d'une autorité exécutive unifiée au cours de la période préparatoire précédant les élections», a indiqué la MANUL dans un communiqué. Mme Williams a salué les progrès réalisés lors de la première série de rencontres en personne en Tunisie - en particulier les consensus atteints sur la feuille de route pour la période préparatoire et sur le choix du 24 décembre 2021 comme date des élections. La deuxième série de discussions s'achèvera aujourd'hui pour permettre aux participants d'étudier les options présentées au cours de la réunion virtuelle, selon le communiqué. Parallèlement, une centaine de députés libyens participent à une réunion consultative à Tanger, sous l'égide de l'ONU.