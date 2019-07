Les dirigeants de Chine, de Russie et d’Inde sont convenus vendredi à Osaka de maintenir, d’exploiter et de développer le mécanisme de coopération trilatérale, dans le but d’apporter une plus grande contribution à la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région et dans le monde en général. Le président chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi, se sont rencontrés en marge du sommet du Groupe des 20 principales économies du monde (G20) à Osaka au Japon. M. Xi a averti que la tendance à la hausse du protectionnisme et de l’unilatéralisme affectait la stabilité du paysage international, freinait la croissance économique mondiale et exerçait un impact négatif impossible à ignorer sur l’ordre international dont dépendent les pays émergents et en développement. La Chine, la Russie et l’Inde doivent démontrer qu’elles sont à la hauteur de leurs responsabilités internationales, et préserver les intérêts fondamentaux et de long terme de ces trois pays ainsi que de la communauté internationale, a fait valoir le président chinois. Ces trois pays doivent promouvoir un monde multipolaire et rendre les relations internationales plus démocratiques, a souligné M. Xi, appelant toutes les parties à respecter la charte des Nations unies, à soutenir le multilatéralisme, à adhérer au principe de non ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, à défendre un ordre international basé sur le droit international, et à préserver l’équité et la justice au niveau mondial. M. Xi a souhaité que la Chine, la Russie et l’Inde préservent la paix et la stabilité aux niveaux mondial et régional, recherchent un concept de sécurité commune, globale, coopérative et durable, résolvent les problèmes brûlants par le dialogue politique, combattent ensemble le terrorisme sous toutes ses formes, et travaillent en commun pour faire face aux défis mondiaux tels que les changements climatiques et la cybersécurité. De son côté, M. Poutine a estimé que, dans les circonstances actuelles, la Russie, la Chine et l’Inde devraient s’engager fermement à préserver le système international avec l’ONU en son centre, à défendre l’ordre international basé sur le droit international, à défendre des principes essentiels des relations internationales tels que le respect de la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, à s’opposer à l’unilatéralisme, au protectionnisme et aux sanctions unilatérales. Quant à M. Modi, il a affirmé qu’il était dans l’intérêt commun de l’Inde, de la Chine et de la Russie de maintenir le multilatéralisme, le droit et l’ordre internationaux. Les trois pays devraient renforcer la communication et la coordination dans des domaines tels que la réforme de gouvernance mondiale, la sécurité régionale et la lutte antiterroriste. Par ailleurs, les trois dirigeants sont convenus de rester en étroit contact.