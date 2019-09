Encore sous le choc de leur piètre résultat au premier tour de la présidentielle, les partis dits progressistes semblent avoir du mal à retrouver leur esprit, alors que d’autres formations comme Ennahdha et Qalb Tounes, ayant le vent en poupe, se préparent activement au choc du tour final. Balayés tels des fétus de paille, avec des scores qui seraient risibles s’ils n’étaient pas dramatiques, les néo destouriens version relookée centriste moderniste n’en reviennent pas d’avoir subi un tel vote sanction des électeurs tunisiens.

Le parti de Rached Ghannouchi et plusieurs autres formations relevant de la même mouvance (Hamadi Jebali, Mohamed Abbou, Lotfi Mraihi etc) ont pris date en faveur du candidat indépendant Kaïs Saïed, vite accusé, dénonce-t-il, d’accointance alors qu’il entend balayer, une fois élu, le système en place. Apparemment, cela n’effraie guère Ennahdha qui reste persuadé de remporter, sans discussion les législatives du 6 octobre et de dicter ainsi les choix et les lois du pays pour le prochain quinquennat. A «gauche», c’est le silence après la consternation. Tahya Tounes et Youssef Chahed ont bien tenté de raccommoder les morceaux en appelant à la rescousse l’état-major de Abdelkrim Zbidi mais celui-ci, tout comme son staff d’ailleurs, en ont gros sur la patate au point de rappeler au chef du gouvernement démissionnaire qu’il est, à leurs yeux, la cause majeure de la catastrophe et qu’il est, de ce fait, mal venu de proposer l’union sacrée. Il faut dire que le paysage, après la bataille du premier tour, n’a pas de quoi enflammer les tourelles. Aussi bien du côté de Nidaa Tounes que des autres formations hybrides qui en ont découlé depuis un an et quelque, le choix se décline selon l’adage qui veut qu’on opte pour la peste ou le choléra. En effet, d’une part on trouve le candidat ultraconservateur que soutient, unilatéralement, Ennahdha, Kaïs Saïed et de l’autre, se pose un Nabil Karoui, emprisonné pour corruption et blanchiment d’argent dont certains pensent qu’il a des comptes à régler avec ses « anciens amis » de Nidaa Tounes puisqu’il fut un membre fondateur du parti de Béji Caïd Essebsi et son communicateur enthousiaste.

Le choc aura été à ce point brutal que la presque totalité des partis en question (Nidaa, Afek Tounes, Machroue Tounes, le Front populaire, le Parti destourien libre ( PDL ) gardent un silence mortifère alors que la scène pôlitique risque de s’enflammer à tout moment, pour peu que le magistrat instructeur et d’une manière générale la Justice tunisienne donnent satisfaction à l’ISIE et à la HAICA qui les ont conjuré d’élargir Nabil Karoui en prévision de la campagne électorale du deuxième tour. Vont-ils s’enfoncer dans cet étrange retrait de la scène électorale ? Feront-ils la sourde oreille continue aux partisans de l’homme d’affaires controversé qui les pressent de manifester leur soutien ? Pendant qu’ils digèrent difficilement leur échec, Youssef Chahed a tôt fait d’en tirer les enseignements et il convoque une réunion de son comité politique pour trancher la question du choix, sans surprise d’ailleurs puisqu’il a déjà fait le procès en sorcellerie de Kaïs Saïed, cheval de Troie, selon lui, de la mouvance extrémiste. Une telle situation fait bien sûr l’affaire de Ennahdha qui n’en demandait pas tant et il y a tout lieu de penser que les résultats des législatives seront conformes à ceux du premier tour de la présidentielle, à savoir « une claque » pour l’ensemble des formations centristes démocrates.

La rancœur est vive comme l’illustre cette réplique du directeur de campagne de Abdelkrim Zbidi, Faouzi Abderrahmane, à l’adresse de Youssef Chahed : les gens de pouvoir qui prônent l’union sacrée « sont inconscients qu’ils font partie du problème, incapables de se rendre compte de leurs défauts, et qu’ils ne pourront pas représenter une solution ». Ne parlons pas des sentences de Hafedh Caïd Essebsi envers Youssef Chahed, encore et toujours, sinon pour constater que les couteaux ne sont pas prêts d’être rangés dans les tiroirs…