L'envoyé spécial des Nations unies (ONU) pour la Syrie, Geir Pedersen, a déclaré lundi avoir eu des discussions complètes et approfondies avec le ministre syrien des Affaires étrangères Fayçal al-Meqdad.

M. Pedersen a confié aux journalistes à Damas que lors des discussions, ils ont abordé les questions liées à la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU qui trace une solution politique en Syrie. «Je viens de conclure mon premier cycle de discussions avec le ministre des Affaires étrangères M. al-Meqdad ce matin. C'était un cycle très approfondi, très complet (...) jusqu'ici, tout va bien», a-t-il dit. MM. al-Meqdad et Pedersen ont également évoqué la nécessité de garantir l'absence d'interférence étrangère dans le travail du comité constitutionnel syrien, a rapporté l'agence SANA. La visite de l'émissaire de l'ONU à Damas est intervenue à la suite de ses voyages diplomatiques en Russie, en Iran et en Turquie, pays qui sont tous préoccupés par la question syrienne. Le journal syrien al-Watan a indiqué dimanche que M. Pedersen avait eu des entretiens à Moscou quant à l'avenir du comité constitutionnel syrien et au sixième tour de négociations que ce dernier doit conduire en mars à Genève. Selon le journal,

M. Pedersen avait laissé entendre que la délégation gouvernementale syrienne avait fait obstacle aux pourparlers. Le comité constitutionnel syrien a été formé en 2019 pour discuter et réécrire la constitution syrienne.