L’homme fort des Emirats arabes unis, cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, et le vice-ministre saoudien de la Défense, le prince Khaled ben Salmane, ont discuté de la «coopération bilatérale en matière militaire», a rapporté lundi l’agence officielle émiratie WAM. La rencontre, tard dimanche à Abou Dhabi, entre les dirigeants des deux piliers de la coalition qui intervient militairement au Yémen contre les rebelles Houthis, fait suite à une réaction positive de Ryadh à une proposition de trêve des insurgés yéménites. Dans un tweet publié vendredi, le prince Khaled a en effet jugé «positive» la proposition des rebelles mais indiqué que son pays attendait son «application effective». Riyadh mène une coalition militaire depuis 2015 au Yémen pour appuyer les forces du gouvernement reconnu par la communauté internationale contre les rebelles Houthis, soutenus par l’Iran. Le 20 septembre, les Houthis avaient annoncé contre toute attente être prêts à faire la paix, réitérant même leur proposition de trêve malgré la poursuite des raids aériens de la coalition. Selon l’agence WAM la rencontre entre le prince héritier d’Abou Dhabi et le prince saoudien a également porté sur les «défis auxquels fait face la région du Golfe et leurs retombées sur les peuples de la région». La tension reste vive dans le Golfe après des attaques contre des installations pétrolières saoudiennes le 14 septembre, revendiquées par les Houthis, mais attribuées par Washington et Riyadh à l’Iran, qui dément toute implication.