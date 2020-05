Des combats ont éclaté lundi dans le sud du Yémen entre les séparatistes et les forces alliées au gouvernement qui ont tenté de reprendre Zinjibar, chef-lieu de la province D'après un responsable militaire des séparatistes, des forces appartenant à l'aile armée du parti Al-Islah -allié au gouvernement- ont lancé une opération pour reprendre Zinjibar, chef-lieu de la province d'Abyane, dans le sud du Yémen. Les séparatistes ont réussi à stopper leur progression en faisant de «nombreux morts» et prisonniers, a assuré ce responsable, Nabil al-Hanachi. Des sources médicales ont indiqué que dix soldats pro gouvernementaux ont été tués et 23 autres blessés. Deux combattants séparatistes ont été également tués et onze autres blessés, selon ces mêmes sources.