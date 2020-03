Les troupes des Forces de défense du Kenya (KDF) ont tué 12 éléments du groupe terroriste somalien Shebab lors d'un raid mené jeudi dans leur camp à l'intérieur de la vaste forêt de Boni dans le comté de Lamu, frontalier avec la Somalie, ont rapporté hier les médias kényans citant la KDF. Une unité des opérations spéciales de KDF a tendu une embuscade aux terroristes dans leur camp de Boni, qui est leur cachette depuis longtemps, selon les mêmes sources qui ajoutent qu'un commandant local qui avait fourni des renseignements et un soutien logistique aux terroristes a été tué lors de cette opération qui s'est soldée par la saisie d'armes, dont trois fusils AK-47, sept chargeurs et plus de 1.000 balles. Ce raid intervient une semaine après que les forces spéciales eurent tué six hommes armés, éléments du groupe Shebab, et capturé l'un deux dans le comté de Garissa.