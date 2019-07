L’Iran ne cesse pas de rappeler qu’il continuera à s’affranchir de plusieurs engagements pris dans le cadre de l’accord sur le nucléaire conclu à Vienne en 2015 si les parties signataires, notamment européennes, ne peuvent ou ne veulent assurer en contrepartie ses intérêts économiques, gravement compromis par les sanctions américaines que l’administration Trump a mises en œuvre au lendemain du retrait unilatéral des Etats-Unis.Tour à tour, le président Rohani, le ministre des Affaires étrangères Mohamed Javad Zarif et le vice-ministre des AE, Abbas Araqchi, ont martelé, à maintes reprises, ces avertissements dont certains ont été mis à exécution, avec l’abandon de la limitation de l’enrichissement d’uranium et la remise en route de la centrale d’Araq. Il faut savoir que les négociations qui ont abouti à la conclusion de l’accord ont été menées, tambour battant, durant plus de dix ans et qu’elles ont nécessité une panoplie de concessions mutuelles. Les observateurs s’accordent à dire que les négociateurs iraniens ont déployé des trésors de sollicitude en vue de parvenir à une conclusion saluée par la communauté internationale comme un précieux acquis pour la paix et la sécurité dans la région du Moyen Orient, même si Israël demeure l’unique Etat à disposer d’une bonne cinquantaine de bombes atomiques, du moins celles avouées, et qu’il n’a jamais souscrit, ni de près ni de loin, aux attentes de l’agence concernée (AIEA).

Mieux, celle-ci n’a pas arrêter de reconnaître, depuis 2015 à ce jour, que l’Iran honore scrupuleusement tous les engagements souscrits à Vienne, ce qui n’a guère empêché les Etats-Unis de Donald Trump, fortement motivés par l’Etat hébreu et le gouvernement Netanyahu, de déchirer le paraphe du président Barack Obama. Pris à la gorge par les multiples sanctions, de plus en plus dures et de plus en plus agressives, de l’administration Trump, l’Iran n’a d’autre ressource que celle de se tourner vers les parties européennes qui ont elles aussi multiplié les déclarations de bonne volonté mais sans en concrétiser, d’une manière ou d’une autre, les prédispositions. De réunion en réunion, les puissances européennes tentent simplement de gagner du temps, avec le pari absurde d’un retentissant coup de théâtre en novembre 2020, avec un Donald Trump terrassé par son rival ou sa rivale démocrate. Une vue de l’esprit, à l’heure présente, le bouillant milliardaire ayant déjà donné le ton de la future campagne avec des discours racistes et xénophobes dont l’unique but est d’imposer un débat au ras des pâquerettes pour galvaniser son électorat moulé à l’identique. Alors que la crise du Golfe est à son paroxysme, avec la menace pendante qui affecte le transport maritime du pétrole par le détroit d’Ormuz, Washington a annoncé, ces dernières quarante-huit heures, des sanctions supplémentaires contre tout le secteur du transport aérien international qui soutiendrait ou aurait des échanges avec l’Iran ou ses compagnies aériennes. Ces sanctions concerneraient toutes les transactions, allant de la fourniture d’appareils aux équipements et services, en passant par la prise en charge des passagers.

L’intention est on ne peut plus claire et elle montre bien que Téhéran n’a pas d’autre choix dans sa réplique que celle de durcir à l’extrême sa position, dans l’espoir d’obtenir certaines satisfactions de ses exigences auprès des signataires européens. Un espoir apparemment illusoire.