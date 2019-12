Les travaux du 2ème Congrès du parti au pouvoir en Mauritanie, l’Union pour la République (UPR) , ont abouti samedi au premier jour du congrès à l’élection d’un nouveau président du parti, conformément à l’ordre du jour, rapportent des médias locaux. Il s’agit de Sid Mohamed Ould Taleb Amar, actuel directeur général de la société nationale des eaux et ancien ministre et ambassadeur aux Nations unies. Outre l’élection du nouveau président, les congressistes ont réaffirmé leur soutien au président de la République Mohamed cheikh Ghazouani. «L’Union pour la république rappelle sa détermination à accompagner le président de la République dans le processus de réalisation du projet de société qu’il porte la Mauritanie. Nous sommes conscients de l’importance des engagements du président Mohamed Cheikh Ghazouani en matière de justice, d’égalité et de démocratie», a déclaré le président de la commission provisoire de l’UPR. Le parti Union pour la République (UPR), au pouvoir en Mauritanie, a entamé samedi son deuxième Congrès, de deux jours, en vue de dessiner une «nouvelle stratégie» politique. Très attendu par les partisans et les sympathisants, le deuxième Congrès ouvert en présence de plus de 2200 délégués de toutes les régions du pays, devrait adopter, selon des médias locaux, plusieurs feuilles de route économiques et sociales. Le parti pour lequel un changement de nom est évoqué doit également évaluer son action et adopter une autre option pour le changement de l’Organigramme de l’UPR».