Le nombre de nouveaux cas détectés en 24 heures en France a grimpé à près de 9.000, un nouveau record depuis le début de l'épidémie et le lancement des tests à grande échelle dans le pays, selon des données publiées vendredi soir. L'Organisation mondiale de la santé «ne cautionnera pas» un vaccin contre le coronavirus s'il n'est pas sûr et efficace, a assuré son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus, interrogé sur les préoccupations soulevées par le mouvement anti-vaccin. L'OMS a annoncé ne pas s'attendre à une vaccination généralisée avant mi-2021. L'OMS recommande «l'usage systématique des corticoïdes chez les patients atteints d'une forme sévère ou critique du Covid-19», à la lumière d'études montrant que ces médicaments réduisent la mortalité chez ces malades, selon des directives publiées dans la revue médicale BMJ. Une étude préliminaire publiée dans la revue britannique The Lancet montre que le vaccin en cours de développement en Russie déclenche bien une réponse immunitaire et n'a pas entraîné d'effets indésirables graves, ce qu'avait affirmé le gouvernement russe il y a un mois mais sans publier ses données. Ces résultats ne prouvent pas encore que le vaccin protège efficacement contre le coronavirus. La pandémie a fait au moins 869.718 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi à partir de sources officielles vendredi. Les Etats-Unis restent le pays le plus touché en termes de décès, avec 187.696 morts. Suivent le Brésil (125.502 morts), l'Inde (68.472), le Mexique (66.329) et le Royaume-Uni (41.527). Réunions limitées à 10 personnes, cocktails et danses interdits lors des mariages: la région de Madrid, la plus touchée par le rebond de l'épidémie en Espagne, a adopté de nouvelles mesures face à l'explosion de cas. Le chef de la diplomatie italienne Luigi Di Maio a souligné que l'Italie était prête à aider si besoin la France et n'envisageait pas pour le moment de tests sanitaires pour les Français à l'entrée du pays. «Nous avons vécu une période terrible entre mars et avril, et à ce moment-là dans le pire moment de la pandémie, la France n'a pas fermé ses frontières mais a aidé l'Italie avec des équipements sanitaires», a-t-il déclaré. L'ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, bientôt 84 ans et récemment testé positif, a été hospitalisé jeudi soir «par précaution» mais son état n'inspire pas de craintes pour le moment, selon son entourage. Le Mozambique va lever la semaine prochaine les mesures prises pour lutter contre le nouveau coronavirus, a annoncé le président Filipe Nyusi. Deux passagers ont été condamnés au Canada à payer une amende de 1.000 dollars (646 euros) chacun pour avoir refusé de porter un masque à bord d'avions de ligne. L'ancien Premier ministre des Iles Cook, Joe Williams, est décédé en Nouvelle-Zélande à l'âge de 85 ans, après avoir contracté le Covid-19, ont annoncé, hier, les autorités néo-zélandaises.