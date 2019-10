Nabil Karoui ne déposera pas de recours contre les résultats du scrutin, a indiqué, hier, son parti, ouvrant la voie à la prestation de serment du futur président Kaïs Saïed sous 10 jours. Karoui, incarcéré pour fraude fiscale et blanchiment d’argent, a remporté 27,3% des voix contre 72,7% pour Kaïs Saïed. Les recours contre les résultats du scrutin devaient être déposés, hier, dernier délai. Les résultats définitifs du scrutin seront annoncés demain, a indiqué l’instance chargée d’organiser les élections. Ces résultats publiés, les députés devront fixer la date de la prestation de serment qui doit avoir lieu dans les 10 jours. Kaïs Saïed prendra la suite du chef de l’Etat par intérim Mohammed Ennaceur, nommé pour 90 jours, après le décès en juillet du premier président élu démocratiquement élu au suffrage universel en Tunisie, Béji Caïd Essebsi. Cet intérim expire officiellement le 23 octobre au soir. Une fois le président investi, il aura une semaine pour charger Rached Ghannouchi, chef du parti d’inspiration islamiste Ennahdha arrivé en tête aux législatives du 6 octobre, de former un gouvernement. Ennahdha aura un mois, renouvelable une fois, pour former un cabinet susceptible de convaincre la majorité des députés, un tâche ardue dans un Parlement morcelé.