Le torchon brûle entre les Etats-Unis et la Turquie, au lendemain de la menace agitée par le président Recep Tayyip Erdogan selon lequel Ankara pourrait fermer les deux bases stratégiques américaines dans le pays. Il s’agit de la base d’Incirlik, au sud de la Turquie, que les Etats-Unis utilisent depuis plusieurs décennies et qui permet à l’US Air Force de contrôler l’ensemble du Moyen-Orient. Une cinquantaine de missiles nucléaires y sont déployés en permanence. Quant à la base de Kürecik, également dans la même région, elle abrite une station radar majeure de l’Otan. Le propos d’Erdogan a suscité une chaude alerte au Pentagone, poussant le ministre américain de la Défense, Mark Esper, à réclamer des explications. «Il faut que je parle avec mon homologue (Hulusi Akar) pour comprendre ce qu’ils veulent dire et si c’est vraiment sérieux», a-t-il déclaré aux médias.

Pour Mark esper, il s’agit là d’un nouveau signal d’alarme qui tend à confirmer que la Turquie s’éloigne peu à peu de l’alliance atlantique pour se rapprocher de la Russie, son partenaire dans le processus d’Astana. Mais c’est aussi feindre d’oublier qu’il s’agit, d’abord et surtout, d’une réaction à vif du chef de l’Etat turc au lendemain de l’adoption par le Sénat américain d’une résolution sur le génocide arménien. La goutte d’eau qui fait déborder le vase, puisque les relations étaient déjà tendues avec l’achat par la Turquie des systèmes de défense russes S400 malgré les menaces de Washington qui avait averti que des sanctions seraient prises, notamment l’arrêt de la livraison des F35. Autre raison de mécontentement réciproque, la Turquie a engagé une offensive militaire contre les FDS-YPG, ces alliés kurdes des Etats-Unis au nord de la Syrie, et le Sénat y a répondu indirectement en décrétant, dans la loi de financement militaire en 2020, l’obligation de sanctionner économiquement la Turquie pour l’achat des S400 ainsi que pour l’attaque contre les « terroristes kurdes » sans cesse dénoncés par Ankara qui ne voit pas de différence entre les FDS-YPG et le PKK présent sur son territoire.

Le président turc a expliqué hier que son pays s’est vu « obligé » d’agir militairement en vertu de la pression subie par la présence de près de 4 millions de réfugiés dont 3,6 millions de syriens. N’ayant « pas reçu les aides que nous attendions de la communauté internationale, nous sommes obligés de nous préoccuper de notre propre protection », a expliqué Erdogan lors du Forum mondial sur les réfugiés. « Nous avons lancé des opérations (...) pour évacuer les organisations terroristes de l’Etat islamique (EI) et (des forces kurdes) des YPG et du PKK qui se trouvaient dans les zones concernées », a-t-il expliqué à la tribune de l’ONU, à Genève. Avec l’opération « Printemps de la Paix », dans le nord-est de la Syrie, la Turquie affirme donc œuvrer à la sécurisation de la région, pour que « les réfugiés reviennent dans leur patrie ». Une politique qui n’est pas sans heurter frontalement les objectifs du gouvernement syrien qui entend, lui, reprendre le contrôle intégral de tout son territoire, y compris la province d’Idlib où sont actuellement cantonnés les groupes terroristes et rebelles, ainsi que celle de Deir Ezzor où les Etats-Unis maintiennent des milliers de soldats, tout en affirmant avoir engagé leur retrait, alors qu’ils ne cachent guère leur volonté de régenter les richesses pétrolières syriennes. Ce qui a conduit la Russie à dénoncer « un banditisme international ».