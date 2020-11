Jusqu'à ces derniers temps, seuls quelques pays africains, les Comores, la Centrafrique, le Gabon, la Gambie, la Guinée, Sao Tomé et la Côte d'Ivoire ont manifesté des velléités de donner satisfaction au Maroc avec une ouverture plus théorique que réelle de soi-disant consulats au Sahara occidental occupé. On sait quels liens unissent ces Etats au royaume marocain qui mène, depuis deux ans déjà, une fuite en avant effrénée pour tenter de conforter sa marocanisation des territoires sahraouis illégalement occupés. Mercredi soir, voici que les Emirats arabes unis ont secoué la Toile médiatique en dévoilant leur intention d'emboîter le pas aux Etats précités. Une annonce qui n'émanait pas du ministère des Affaires étrangères mais directement du cabinet du prince héritier d'Abu Dhabi, le prince Mohamed Ben Zayed al Nahyane. Un mois après avoir sauté le pas en normalisant ses relations avec l'Etat hébreu, au mépris d'un engagement souscrit dans le cadre de la Ligue arabe dont la proposition d'échange de la paix contre la terre n'a désormais plus aucun sens, l'Etat émirati vient jouer le feu-follet dans une région où la situation sécuritaire est déjà fortement compliquée. Pourquoi et à quelles fins? Il semble, tout d'abord, que les vives réactions des peuples arabes, outrés par le cavalier seul des émirs du Golfe vis-à-vis d'Israël, n'aient pas été du goût de certains dirigeants. De là à imaginer un scénario du pire, il n'y a qu'un pas, apparemment franchi de manière virtuelle puisqu'on est encore au stade de l'intention et non de l'action. Les différents Etats qui avaient annoncé, avec tambours et trompettes, l'ouverture de ces «consulats» dans les territoires sahraouis ne disposent en réalité que de simples baraques balayées par les vents du désert. Preuve que l'opération marocaine vise, d'abord et surtout, à entretenir un mouvement d'enchaînement mécanique qui lui permettrait d'accueillir des représentations autrement plus probantes. Apparemment, Rabat attend toujours. Mais le désarroi que provoque chaque réunion du Conseil de sécurité et les appels pressants à la désignation d'un nouvel envoyé spécial de l'ONU au Sahara occidental ont conduit le royaume marocain à «imaginer» cette nouvelle opération de com, volontiers appuyée par les Emirats afin de maintenir l'illusion d'un territoire sous la prétendue souveraineté marocaine.

Dans un communiqué antérieur, le ministère algérien des Affaires étrangères avait déjà mis les pendules à l'heure, lorsqu'il a dénoncé l'ouverture du consulat ivoirien à Laâyoune, estimant que cette tentative «intervient au mépris des principes et des objectifs consacrés par l'acte constitutif de l'Union africaine, notamment l'impératif d'unité et de solidarité entre les peuples d'Afrique, la défense de l'intégrité territoriale et l'indépendance des pays membres de l'Union». Or, ce qui est vrai de l'Union africaine, l'est tout autant de la Ligue arabe, dont les statuts sont devenus des confettis depuis quelques mois si l'on en juge par les décisions et les écarts de certains Etats membres.