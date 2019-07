La décantation tarde à se dévoiler au Soudan, au lendemain de la grande manifestation avec laquelle les dirigeants de la contestation espéraient parvenir à faire céder le conseil militaire de transition sur leur principale revendication, à savoir la formation d’un gouvernement à dominante civile. Hier, on a retrouvé le corps de trois manifestants tués dans les rues d’Omdurman, ville voisine de Khartoum que connaissent les Algériens pour des raisons essentiellement sportives. Déjà, dimanche soir, l’agence Suna se référait au ministère soudanais de la santé pour faire état de 7 morts et 181 blessés lors des manifestations prévues dans la capitale et les principales villes du pays. Ces évènements ont eu lieu à l’appel du principal mouvement de la contestation et ils ont conduit des dizaines de milliers de personnes à travers tout le Soudan à réclamer au Conseil militaire de transition (CMT), qui a pris les rênes du pays après la destitution en avril du président Omar el-Béchir, un retrait de la scène politique au profit de l’accession au pouvoir de représentants civils. Malgré les pressions de la communauté internationale et de l’Union africaine, le CMT continue de rejeter cette exigence, après avoir accepté cependant une médiation éthiopienne puis celle de l’UA en vue de parvenir à un accord mutuellement acceptable.

Depuis plus de deux semaines, les tractations vont bon train mais les refus, de part et d’autre, de céder sur l’épineuse question de la primauté du militaire sur le politique et vice-versa confine l’initiative à une impasse immuable. Les militaires veulent un gouvernement où leur représentation sera assurée par 7 membres face à six civils tandis que les civils veulent exactement l’inverse ! On imagine les trésors d’imagination et d’éloquence que les médiateurs, aussi bien éthiopiens que ceux de l’Union africaine, sont contraints de dépenser en vain. Ni le camp du CMT ni celui de la contestation ne semblent prêts à concéder le moindre geste pour sortir de cette étrange impasse. Le recours à une mobilisation, il est vrai sans cesse nombreuse et déterminée, pour contraindre l’armée à une volte-face ne semble pas pour l’instant productif, pas plus d’ailleurs que les mises en garde adressées systématiquement par le CMT aux manifestants, selon lui coupables de dépassements.

Toujours est-il que les rassemblements de dimanche dernier sont les plus importants depuis la dispersion sanglante du sit-in du 3 juin dernier, face au quartier général de l’armée, à Khartoum, dispersion qui s’est traduite par plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés. C’est d’ailleurs au lendemain de ce triste bilan que les premières réactions internationales ont commencé à pointer du doigt la situation au Soudan, demandant au CMT de répondre aux revendications de la contestation en ce qui concerne la mise en place d’un gouvernement civil. Mais fort du soutien de l’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis ainsi que de l’Egypte, le CMT choisit de gérer la crise sur le long terme, dans l’espoir de diluer les attentes et d’atténuer les tensions.