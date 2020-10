Le président syrien Bachar el-Assad a discuté, jeudi, avec une délégation russe en visite de la tenue d’une conférence sur le retour des réfugiés, a annoncé le bureau des médias de la présidence syrienne. A Damas, la capitale syrienne, Bachar el-Assad a discuté de la conférence avec la délégation russe dirigée par Alexandre Lavrentiev, envoyé spécial du président russe Vladimir Poutine pour la Syrie. Au cours de la rencontre, le chef de l’Etat syrien et ses invités russes ont discuté des efforts déployés pour convoquer la conférence sur les réfugiés qui doit avoir lieu le mois prochain à Damas. Selon le bureau des médias, chacun espère que la conférence aboutira à des résultats positifs qui pourraient «alléger les souffrances des réfugiés syriens à l’étranger et leur ouvrir la voie pour qu’ils rentrent en Syrie et mènent une vie normale».