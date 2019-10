Le président tunisien, Kaïs Saïed, s’est entretenu,mardi, avec le président du Conseil suprême de l’Etat en Libye, Khaled Al Mechri, «venu le féliciter d’avoir gagné la confiance du peuple tunisien», indique l’agence TAP. Le chef du Conseil d’Etat suprême libyen a informé le président Saïed des développements en Libye, des grandes lignes de l’initiative lancée par Khaled Al Mechri pour trouver un règlement global de la crise libyenne et du processus de rédaction d’une constitution pour le pays. Il a rendu compte, également, des efforts menés pour cesser les combats et reprendre rapidement le dialogue et la négociation pour relancer le processus politique et trouver une solution durable à la crise. Khaled Al Mechri a exprimé son espoir que «la Tunisie continuera à jouer un rôle positif dans le dossier libyen et contribuera à l’instauration de la sécurité et de la stabilité sur l’ensemble du territoire libyen». De son côté, le président tunisien a rappelé les relations historiques entre les deux peuples, soulignant l’interdépendance des intérêts et l’unité de destin, tout en exprimant ses «regrets pour l’effusion de sang et ses retombées dangereuses sur la situation en Tunisie et sur la stabilité dans toute la région». Kaïs Saïed a réaffirmé l’adhésion de la Tunisie à la légitimité internationale, visant un règlement politique global qui préserve la souveraineté et l’intégrité territoriale et rétablisse la sécurité et la stabilité dans le pays frère.