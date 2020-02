Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont discuté vendredi par téléphone de l’escalade récente des tensions à Idleb en Syrie, confirmant que les deux pays continueraient de maintenir des contacts militaires intensifs dans le contexte de l’escalade à Idleb, a rapporté le Kremlin dans un communiqué. «Ces discussions se sont à nouveau concentrées sur la situation dans la zone de désescalade d’Idleb. Vladimir Poutine a exprimé ses sérieuses préoccupations concernant les actions agressives des groupes extrémistes. La nécessité de respecter de manière inconditionnelle la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République arabe de Syrie a été soulignée», indique le communiqué. MM. Poutine et Erdogan sont convenus d’intensifier les consultations bilatérales inter institutionnelles à Idleb, visant à réduire les tensions, à assurer un cessez-le-feu et à neutraliser la menace terroriste, ajoute-t-il. Les dirigeants ont confirmé que les contacts militaires intensifs seraient maintenus, selon le Kremlin. Jeudi, les forces du gouvernement syrien soutenues par des avions de chasse russes ont repoussé plusieurs attaques massives de combattants secondées par des tirs d’artillerie turque à Idleb. Des chasseurs d’attaque russes Su-24 ont pilonné les combattants, tandis que l’armée russe a appelé la Turquie à cesser de soutenir les combattants et de leur fournir des armes afin d’éviter de futurs incidents.