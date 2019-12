La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, se sont entretenus samedi à Addis-Abeba sur entre autres, la lutte contre le terrorisme, le changement climatique, la promotion des investissements et le commerce entre l’Afrique et l’Europe. M. Faki et Mme Ursula von der Leyen, en visite à Addis-Abeba pour le premier déplacement hors de l’Union européenne (UE), ont également évoqué le partenariat entre l’UA et l’UE, indique un communiqué du président de la Commission de l’Union africaine. «La réunion a débattu des stratégies de lutte contre le terrorisme, le changement climatique et ses effets, la mobilisation des investissements et la promotion du commerce entre l’Afrique et l’Europe», lit-on notamment dans le communiqué, repris par des médias. Les deux parties ont également discuté du prochain sommet UE-UA prévu en 2020. «J’espère que ma présence à l’Union africaine pourra envoyer un fort message politique, parce que le continent africain et l’Union africaine comptent pour l’Union européenne et la Commission européenne», a notamment souligné Mme von der Leyen.