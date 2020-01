Environ 80% des Yéménites ont besoin d’une aide vitale, a déclaré lundi Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres.»L’opération humanitaire au Yémen reste la plus importante du monde, avec 24 millions de personnes -environ 80% de la population - qui ont besoin d’une assistance vitale», a indiqué M. Dujarric lors de la conférence de presse quotidienne.»Environ 7,4 millions de personnes ont besoin d’une assistance nutritionnelle, dont 2,1 millions d’enfants de moins de cinq ans et 1,1 million de femmes enceintes et allaitant qui ont besoin d’un traitement contre la malnutrition aiguë», a-t-il ajouté. «A la date du 8 janvier, près de 861.000 cas suspects de choléra avaient été signalés depuis 2019, touchant 324 des 333 districts du Yémen», a précisé le porte-parole. «Quelque 3,6 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays, dont près de 400.000 nouvellement déplacées en 2019», a conclu M. Dujarric. Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté lundi une résolution prorogeant pour six mois le mandat de la mission de l’ONU poursoutenir l’accord de Hodeida entre le gouvernement yéménite et les rebelles houthis. La résolution 2505, qui a obtenu le soutien unanime des 15 membres du Conseil de sécurité, prolonge le mandat de la mission de l’ONU au Yémen jusqu’au 15 juillet 2020.