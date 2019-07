Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est dit convaincu samedi qu’il n’y aurait pas de sanctions américaines à l’égard de la Turquie pour l’achat de missiles russes, après avoir discuté avec le président américain Donald Trump en marge du sommet du G-20 à Osaka. «Il nous a dit qu’il n’y aurait rien de tel», a déclaré M. Erdogan à propos de possibles sanctions lors d’une conférence de presse à l’issue de leur rencontre. Il a insisté sur le fait que la Turquie et les Etats-Unis étaient «des partenaires stratégiques» tout en soulignant que «personne n’a le pouvoir de s’ingérer dans la souveraineté turque». Il a également redit que l’accord d’achat de missiles antiaériens S-400 russes était «une affaire faite» et que les premiers missiles devraient être livrés dans la première moitié de juillet. Les Etats-Unis, furieux de cet achat d’armes à la Russie par un pays de l’Otan, avaient menacé la Turquie de sanctions si l’accord n’était pas annulé d’ici fin juillet. Samedi à Osaka, le président américain Donald Trump a redit que cet achat était «un problème (...) indéniable», mais a ensuite rappelé les bonnes relations traditionnelles entre Ankara et Washington. «La Turquie est un pays ami», a-t-il martelé. « Nous avons fait de grandes choses ensemble, nous sommes un partenaire commercial très important», a-t-il ajouté.