Le président turc Recep Tayyip Erdogan se rendra jeudi en Russie pour discuter avec Vladimir Poutine de l'escalade des tensions dans le nord-ouest de la Syrie, où Ankara mène une offensive contre le régime de Damas soutenu par Moscou. «Notre président se rendra en Russie le 5 mars pour une visite d'une journée», a déclaré la présidence turque dans un communiqué. L'annonce de ce déplacement intervient alors que les relations entre Ankara et Moscou se sont dégradées ces dernières semaines à cause de la situation en Syrie. Dimanche, la Turquie a annoncé qu'elle avait lancé une offensive contre les forces armées syriennes et alliées dans la région d'Idleb (nord-ouest), abattant deux avions et tuant 19 soldats syriens. Cette opération «Bouclier du Printemps» a été lancée après des semaines d'escalade. La semaine dernière, 34 militaires turcs ont été tués dans des bombardements aériens. Avec l'appui de l'aviation russe, Damas mène depuis décembre une offensive implacable pour reprendre la province d'Idleb, dernier bastion rebelle et terroriste en Syrie. Cette offensive a suscité des frictions entre Ankara et Moscou. Même si la Turquie soutient certains groupes rebelles et la Russie appuie le régime, les deux pays avaient renforcé leur coopération sur le dossier syrien, ces dernières années. Samedi, le président Erdogan a sommé son homologue russe Vladimir Poutine de s'«ôter du chemin» de la Turquie en Syrie. S'exprimant dimanche au sujet d'une possible rencontre Erdogan-Poutine, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré: «Ce sera sans aucun doute une rencontre difficile, mais les chefs d'Etat confirment leur volonté de régler la situation à Idleb». L'escalade à Idleb suscite les craintes de la communauté internationale, alors que la situation humanitaire y est déjà catastrophique. Depuis le début de l'offensive du régime en décembre, près d'un million de personnes ont été déplacées dans cette région frontalière de la Turquie, un exode d'une ampleur sans précédent depuis 2011. Le Kremlin a affirmé hier que la coopération avec la Turquie en Syrie est d'une «grande importance».»Nous conservons notre engagement à l'égard des accords de Sotchi, sommes pour l'intégrité territoriale de la Syrie, soutenons la lutte contre les terroristes (...) et naturellement donnons une grande importance à la coopération avec nos partenaires turcs», a indiqué le porte-parole Dmitri Peskov, lors d'une conférence de presse téléphonique. Après des semaines de tensions grandissantes dans la région d'Idleb, la Turquie a lancé une offensive militaire, abattant deux avions et tuant 34 soldats syriens. «Nos militaires sont en contact permanent. Le plus important est que nous nous dirigeons maintenant vers des négociations entre Poutine et Erdogan», prévues ce jeudi à Moscou, a ajouté Dmitri Peskov. «La situation sur le terrain est analysée et évaluée par nos spécialistes militaires», a-t-il affirmé, précisant que l'armée russe veillerait à «garantir la sécurité des vols» au-dessus de la zone d'Idleb.Avec l'appui de l'aviation russe, l'armée syrienne mène depuis décembre une offensive pour reprendre cette région, dernier bastion rebelle et terroriste en Syrie. Même si la Turquie soutient certains groupes rebelles extrémistes et si la Russie appuie la Syrie, les deux pays avaient renforcé leur coopération, ces dernières années. Le président turc a déclaré hier qu'il espérait obtenir un nouveau cessez-le-feu en Syrie, accentuant la pression sur l'Europe qu'il a sommée de prendre «sa part du fardeau» dans l'accueil de migrants. «Je vais aller à Moscou discuter des développements avec M. Poutine. J'espère que, là-bas, il prendra les mesures nécessaires, comme un cessez-le-feu, et que nous trouverons une solution», a-t-il affirmé. Afin d'obtenir davantage de soutien des Occidentaux, la Turquie a annoncé l'ouverture de ses frontières avec l'Europe pour les migrants. Alors que l'Europe redoute une nouvelle crise migratoire, comme celle de 2015, Erdogan a affirmé hier que les frontières resteraient ouvertes. «Après que nous avons ouvert les portes, les coups de téléphone se sont multipliés. Ils nous disent ‘'fermez les portes''. Je leur ai dit: ‘'C'est fait, c'est fini. Les portes sont désormais ouvertes. Maintenant, vous allez prendre votre part du fardeau''». Il a indiqué que des responsables européens lui avaient proposé un sommet «à quatre ou cinq» pays. Le chef de l'Etat turc devait recevoir hier soir le Premier ministre bulgare Boïko Borissov, dont le pays est frontalier de la Turquie. Il a aussi déclaré qu'il aurait un entretien téléphonique avec la chancelière allemande Angela Merkel. La Turquie accueille sur son sol plus de quatre millions de réfugiés et migrants, en majorité des Syriens, et affirme qu'elle ne pourra pas faire face seule à un nouvel afflux, alors que près d'un million de personnes fuyant les violences à Idleb sont massées à sa frontière.