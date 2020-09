Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu jeudi avec la chancelière allemande Angela Merkel par vidéoconférence sur les affaires régionales, en particulier les dernières tensions en Méditerranée orientale. «Au cours de la vidéoconférence, le président Erdogan a réitéré son engagement en faveur d'une répartition équitable (des ressources énergétiques), dans laquelle les droits de la Turquie et des Chypriotes turcs en Méditerranée orientale seraient protégés et qui servirait aussi les intérêts de tous les Etats riverains», a indiqué un communiqué du bureau des communications présidentielles turques. Selon le communiqué, M. Erdogan a accusé la Grèce, les Chypriotes grecs et les Etats qui les soutiennent d'avoir pris des initiatives pour aggraver les tensions, ajoutant dans le même temps qu'il saluait les efforts de Mme Merkel pour contribuer à la solution du problème «qui a été causé par les récentes initiatives de la Grèce et de ses partisans, qui ont sapé la paix régionale». Athènes et Ankara sont en désaccord sur les droits sur les hydrocarbures en Méditerranée orientale. La Turquie a dépêché son navire d'étude sismique Oruc Reis, escorté par des navires de guerre, dans la région après que la Grèce et l'Egypte ont signé un accord de délimitation de frontière maritime. De son côté, la Grèce, qui a appelé la Turquie à retirer ses navires de la zone, a également déployé des navires de guerre pour surveiller les activités turques dans cette région.