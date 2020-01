Le président turc Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé mardi à Dakar, la capitale du Sénégal, son souhait pour une résolution politique de la crise libyenne.»Pour nous, ça ne doit pas être une lutte militaire, mais une résolution politique qui donne la possibilité au peuple libyen de décider de son propre sort», a-t-il déclaré lors d’un point de presse en compagnie de son homologue sénégalais Macky Sall. «Si on vous dit qu’on va résoudre la crise libyenne du jour au lendemain. Cela n’est pas réaliste et juste», a indiqué M. Erdogan. Pour sa part, M. Sall a affirmé avoir fait part au président turc des inquiétudes du continent africain quant à une éventuelle détérioration de la Libye.»Je l’ai encouragé à poursuivre les démarches dans le cadre de la recherche d’une solution politique en Libye», a souligné le président sénégalais, en insistant sur le fait que l’Afrique subsaharienne a des «préoccupations». L’ANL, dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, est engagée depuis avril 2019 dans une campagne militaire visant à prendre le contrôle de Tripoli et à renverser le gouvernement libyen de Fayez al-Sarraj, reconnu par l’ONU. Des milliers de personnes ont été tuées ou blessées dans les combats, et plus de 150.000 civils ont été contraints de fuir leur domicile en raison des violences. Les deux factions rivales ont convenu d’un cessez-le-feu le 12 janvier dernier, mais s’accusent maintenant réciproquement de violer cette trêve. Arrivé lundi soir à Dakar, le président turc a eu un long entretien avec le président Macky Sall. Les deux pays ont signé sept accords de coopération dans les domaines de la culture, du sport, de l’énergie et de la défense.