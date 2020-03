Deux soldats turcs ont été tués par les forces armées syriennes dans le nord-ouest de la Syrie, où Ankara mène une offensive d'envergure, a annoncé, hier, le ministère turc de la Défense. Six soldats ont par ailleurs été blessés, a déclaré un porte-parole du ministère, ajoutant que les forces turques avaient «immédiatement répliqué». Ce bilan porte à 39 le nombre de militaires turcs tués en Syrie depuis la semaine dernière. Par ailleurs, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré, hier, qu'il espérait obtenir un cessez-le-feu dans la région syrienne d'Idleb (nord-ouest) lors de sa rencontre prévue, aujourd'hui, avec son homologue russe Vladimir Poutine. Dans des déclarations à la presse à Ankara, Erdogan a affirmé qu'il espérait «obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible dans la région» d'Idleb, où Ankara mène une opération contre le gouvernement syrien, lors de ce sommet à Moscou. Le régime syrien, appuyé par Moscou, mène depuis décembre une offensive pour reprendre la province d'Idleb, ultime bastion de rebelles pro-Ankara alliés à des terroristes, dans le nord-ouest de la Syrie. Les combats et bombardements ont provoqué une catastrophe humanitaire, faisant près d'un million de déplacés. La Turquie a lancé une offensive d'envergure contre les forces du régime syrien à Idleb après la mort le 27 février de plus de 30 soldats turcs dans des bombardements aériens attribués aux forces syriennes et alliées. Erdogan a déclaré samedi qu'il avait sommé la Russie de s'«ôter de son chemin» en Syrie lors d'un entretien téléphonique la veille avec Poutine. Cette escalade a fait voler en éclats un accord conclu entre les deux dirigeants à Sotchi en 2018 pour faire cesser les combats à Idleb et y instaurer une zone démilitarisée. Elle a aussi donné lieu à de vifs échanges entre Ankara et Moscou principaux acteurs internationaux dans le conflit en Syrie où ils tentent de favoriser un règlement en dépit de leurs intérêts divergents. Afin d'obtenir davantage de soutien des Occidentaux sur le dossier syrien, la Turquie a annoncé la semaine dernière l'ouverture de ses frontières avec l'Europe pour laisser les migrants qui se trouvent sur son territoire. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé mercredi que l'Union européenne devait appuyer les initiatives turques visant à régler le conflit en Syrie si elle voulait mettre un terme à la crise migratoire.»Si les pays européens veulent régler le problème, alors ils doivent apporter leur soutien aux solutions politiques et humanitaires turques en Syrie», a déclaré Erdogan lors d'un discours à Ankara. Ces déclarations interviennent alors qu'une nouvelle vague de migrants essaie de gagner l'Europe depuis la Turquie après que celle-ci a ouvert ses frontières vers la Grèce. Hier, de nouveaux heurts ont éclaté à la frontière turco-grecque, des migrants lançant des pierres en direction des policiers grecs qui tiraient des grenades lacrymogènes.Dans son discours, Erdogan a accusé les pays européens de «piétiner» les droits humains en «battant, coulant les embarcations et même en tirant» sur les migrants qui cherchent à se rendre en Europe. «Les Grecs, qui ont recours à tous les moyens pour empêcher les migrants d'entrer sur leur territoire -allant jusqu'à les noyer ou les tuer à balles réelles-, ne doivent pas oublier qu'ils pourraient eux-mêmes avoir besoin de compassion un jour», a-t-il lancé. Athènes dément avoir tué des migrants tentant de gagner son territoire. La Turquie, qui tente d'obtenir davantage de soutien occidental en Syrie face au régime syrien et son allié russe, a ouvert vendredi sa frontière avec la Grèce pour laisser passer vers l'Europe les migrants se trouvant déjà sur son territoire. Après cette annonce, plusieurs milliers de personnes ont afflué au point de passage de Pazarkule. Plusieurs canots pneumatiques transportant des migrants sont en outre arrivés sur les îles égéennes de Lesbos, Chios et Samos. Plusieurs dirigeants européens ont qualifié de «chantage» la décision d'Ankara d'ouvrir ses frontières. Erdogan devait recevoir hier le président du Conseil européen Charles Michel.