La Turquie et la Libye pourraient mener des activités d’exploration conjointes au large de Chypre, dans une zone qui recèle d’importants gisements de gaz, a déclaré lundi le président turc, Recep Tayyip Erdogan, dont le pays a signé avec Tripoli un accord maritime fin novembre. «Avec cet accord, nous avons augmenté au maximum le territoire sur lequel nous avons autorité. Nous pouvons mener des activités d’exploration conjointes», a déclaré M. Erdogan lors d’une interview accordée à la télévision publique TRT. Une telle entreprise ne ferait que renforcer la colère de la Grèce, qui a critiqué l’accord entre la Libye et la Turquie comme violant le «droit maritime international et des îles grecques à des frontières maritimes». L’accord en question a été signé le 27 novembre à Istanbul par le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et Fayez al-Sarraj, chef du Gouvernement libyen d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU. Vendredi, la Grèce a annoncé l’expulsion de l’ambassadeur libyen à Athènes. Le président a ajouté que la Turquie devrait dépêcher un nouveau navire de forage en Méditerranée orientale et pourrait étendre ses efforts d’exploration à la mer Noire et même aux eaux internationales. Plusieurs bateaux turcs sont déjà à la recherche de pétrole et de gaz au large de Chypre, sujet de tensions avec l’Union européenne dont Chypre est membre, la Turquie occupant la partie nord de l’île.