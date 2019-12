Evo Morales, réfugié au Mexique après avoir été contraint de démissionner de la présidence bolivienne, a été «victime d’un coup d’Etat», a estimé dimanche le président mexicain, Andrés Manuel Lóopez Obrador.C’est la première fois que le président mexicain de gauche, qui célébrait sa première année au pouvoir, s’exprime directement sur les circonstances qui ont conduit au départ du pouvoir d’Evo Morales. «Evo a été victime d’un coup d’Etat! Et depuis Mexico pour le monde, nous soutenons: oui à la démocratie, non au militarisme!», a lancé Lopez Obrador lors d’un meeting devant des dizaines de milliers de partisans sur el Zocalo, la place centrale de la capitale mexicaine. Le président mexicain a dressé le bilan de sa première année au pouvoir et évoquant le chapitre de sa politique étrangère, il a rappelé la décision de son gouvernement d’octroyer l’asile à Evo Morales, qui est arrivé au Mexique le 12 novembre accompagné de son vice-président, Alvaro Garcia. Evo Morales «est notre frère qui représente avec dignité le peuple à majorité indigène de Bolivie», a poursuivi Andrés Manuel López Obrador. Evo Morales a été reçu à son arrivée à Mexico par le chef de la diplomatie mexicaine Marcelo Ebrard, mais il n’a pas rencontré encore, tout du moins publiquement, le président Lopez Obrador. Lâché par la police et l’armée, Evo Morales a été contraint à la démission le

10 novembre, à l’issue de trois semaines de manifestations pour protester contre des élections entachées de fraudes, selon l’opposition, et où il briguait un quatrième mandat consécutif.