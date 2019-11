Manifestants et policiers au Liban se sont fait face hier matin dans le centre de Beyrouth, placé sous haute sécurité, quelques heures avant une séance du Parlement qui devait examiner plusieurs propositions de lois controversées et qui a dû renoncer, en définitive, à cet examen. Les manifestants tentaient d’empêcher la tenue de la séance parlementaire, et des accrochages limités ont opposé les deux camps, selon les mêmes sources. Les policiers, équipés de casques et de boucliers, ont repoussé des contestataires qui ont essayé, à plusieurs reprises, d’arracher les fils barbelés sur une avenue près du Parlement. «Révolution, révolution» ont scandé les contestataires, le poing levé et brandissant des drapeaux libanais.

Le pays est secoué, depuis le 17 octobre, par un soulèvement inédit réclamant le départ d’une classe dirigeante jugée corrompue et incompétente. La police était massée à l’entrée de plusieurs rues menant à la place de l’étoile, où se trouve le Parlement, et qui est entravée par des barbelés ou des barrières. La séance parlementaire, prévue à la mi-journée, a déjà été reportée d’une semaine, en raison de la pression de la rue.

Les députés doivent examiner plusieurs propositions de loi controversées, notamment une d’amnistie générale qui engloberait des milliers de personnes. «On veut empêcher les députés d’accéder au Parlement», a expliqué Leïla, une manifestante. «On ne veut pas une amnistie, on veut d’abord qu’ils forment un gouvernement.» Sous la pression de la rue, le Premier ministre Saad Hariri a démissionné, le 29 octobre, mais les consultations parlementaires, indispensables pour former un nouveau gouvernement, n’ont toujours pas été lancées.

Les militants assurent que la loi d’amnistie pourrait exonérer des personnes condamnées ou soupçonnées d’implication dans des affaires d’évasion fiscale ou encore de crimes environnementaux.

Techniquement, cela serait possible car l’amnistie concerne tous les crimes sauf ceux qui sont nommément exclus, assure l’ONG, spécialisée dans les questions juridiques, Legal Agenda. Elle estime que la loi représente «un grand danger» car elle inclut, selon elle, «les crimes des corrompus au pouvoir». La séance parlementaire doit également examiner une proposition de loi concernant la création d’un tribunal spécialisé dans les crimes financiers ou liés à la gestion des fonds publics.

Le texte prévoit que les juges soient nommés par le Parlement, ce qui remet en question leur indépendance et porte atteinte à la séparation des pouvoirs, signale encore Legal Agenda. La séance devra se dérouler à huis clos, et certains partis ont déjà annoncé qu’ils n’allaient pas y participer, à l’instar du parti Kataëb (chrétien) ou encore des Forces libanaises (chrétien).