Après dix jours d’agitation et de manifestations contre une hausse soudaine du prix du carburant, l’Iran retrouve une accalmie jalonnée d’arrestations de « mercenaires » accusés d’avoir été instrumentalisés par les Etats-Unis et Israël, tandis que les mises en garde des puissances européennes accompagnent de nouvelles sanctions brandies par Washington. Le calme qui règne s’accompagne de déclarations des dirigeants iraniens déterminés, disent-ils, à punir sévèrement les « mercenaires » qui ont profité de la vague de contestation pour se livrer à des violences. Outre un chef des Gardiens de la Révolution, des chefs de la police cités par l’agence Fars a indiqué que « 180 meneurs des récentes émeutes ont été identifiés et arrêtés ». Et, dans une conférence de presse tenue à Téhéran, le contre-amiral Ali Fadavi, commandant en chef adjoint des gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique, a averti que les sanctions seront proportionnelles à la brutalité des attaques contre les intérêts de l’Iran. « Nous avons arrêté tous les larbins et les mercenaires et ils ont avoué clairement qu’ils avaient agi au service de l’Amérique, des Monafeghin et d’autres», a ainsi assuré l’officier général. Selon la terminologie officielle, sont appelés Monafeghins ( mounafikin ou hypocrites ) les Moudjahidine du peuple qui constituent un groupe iranien d’opposition en exil en Europe et aux Etats-Unis et responsable de nombreux attentats en Iran, notamment dans les années qui ont suivi l’avènement de la République islamique.

Compte tenu du blocage d’Internet, il est difficile d’avoir une évaluation exacte de la situation ainsi que du nombre de victimes et de personnes arrêtés. Instances onusiennes et ONG y vont chacune de leurs chiffres plus ou moins avérés, sachant que, durant une semaine, les manifestants s’en sont pris à des stations-service, des commissariats, des bâtiments publics et même des mosquées qu’ils ont incendiés ou vandalisés.

Pour les dirigeants iraniens, il s’agit là d’une « coalition du mal » fomentée et instrumentalisée par le sionisme, les Etats-Unis et l’Arabie saoudite dans une tentative de sape du régime.

Le président Hassan Rohani a, voici quarante-huit heures, expliqué que les autorités du pays ont tendu un piège pour démasquer ces fomenteurs de la sédition, après avoir eu vent de l’ « opération programmée par les ennemis de l’Iran ». Téhéran affirme qu’il y a eu cinq décès, au terme de ces troubles, en majorité des policiers, tandis que l’ONG Amnesty International parle, quant à elle, d’une centaine de personnes tuées. Par-delà la guerre psychologique qui préside aux déclarations des uns et des autres, l’Iran traverse une situation dramatique, due aux sanctions américaines qui asphyxient son économie et aggravent la récession, dans de multiples secteurs, parmi lesquels ceux de la santé et de l’éducation.

L’étau est tel que la décision du gouvernement iranien d’augmenter le prix du carburant était motivée par la nécessité de venir en aide, de toute urgence, à plus de 18 millions de foyers tombés dans la précarité. Mais la mesure affecte un grand nombre des jeunes réduits au chômage et contraints de recourir à la débrouille (Transports, marchand ambulant, etc), ce qui explique l’ampleur inédite de la contestation, alors qu’aucun signe n’est venu de la part des puissances signataires du traité sur le nucléaire de 2015, dénoncé, à la grande joie d’Israël, par le président américain Donald Trump, avant même son élection, pour aider l’Iran à affronter les sanctions, rendant inévitable la rupture de confiance entre Téhéran et les Occidentaux.