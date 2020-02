Le président de Qalb Tounes, Nabil Karoui a été reçu, vendredi, par Elyes Fakhfakh,, selon le porte-parole du parti, Sadok Jabnoun. La rencontre a porté sur le programme du prochain gouvernement qui sera soumis, mercredi prochain, au vote de confiance du Parlement, d’après l’agence TAP. Le porte-parole de Qalb Tounes ( 38 députés ) a précisé qu’il «existe des divergences de points de vue» entre les deux parties sur le programme, en particulier sur la lutte contre la pauvreté et la relance de l’économie. Nabil Karoui a déclaré, à l’issue de la rencontre, que «la place de son parti sera dans l’opposition». Le président de Qalb Tounes, a fait savoir que «probablement, le groupe parlementaire du parti n’accordera pas sa confiance au gouvernement de Fakhfakh». Le bureau de presse du chef du gouvernement désigné a qualifié la rencontre de «positive». Elle a permis d’insister sur l’importance de la stabilité du pays et la nécessité d’assurer les meilleures conditions pour la bonne marche du gouvernement, de manière à répondre au mieux, et de façon durable, aux attentes des Tunisiens.

Lors de cet entretien, Elyes Fakhfakh a insisté sur l’importance d’un climat politique basé sur le respect mutuel entre toutes les parties et l’entraide pour l’intérêt du pays. Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple tiendra, mercredi, une séance plénière consacrée au vote de confiance d’un gouvernement amendé, après d’intenses négociations avec le Mouvement Ennahdha, principale force du Parlement.

Le nouveau gouvernement doit obtenir 109 voix sur 217, ce qui nécessite, encore, des négociations, étant donné le morcellement de l’Assemblée où Ennahdha ne compte que 54 sièges. Outre les partis Al Karama et Tahya Tounes qui comptent, à eux deux, 36 députés ( 21, 14 ), il faudra mobiliser quelques indépendants afin de s’assurer la majorité relative (109 sur 217 sièges ), une hypothèse qui ne relève plus de l’impossible, avec le revirement inattendu de Ennahdha, acculée par le président Kaïs Saïed. Celui-ci a agité la menace de la dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple et la convocation de nouvelles élections législatives. La nouvelle liste du gouvernement Fakhfakh comprend 32 ministres, dont 7 appartenant à Ennahdha, et confie les ministères régaliens à des personnalités n’ayant pas de lien direct avec des partis. Le chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a présidé, jeudi, une réunion avec les ministres nahdhaouis du gouvernement d’Elyes Fakhfakh.

On s’en souvient, le candidat anti-système Kaïs Saïed avait réalisé un raz-de-marée électoral, lors de la présidentielle de 2019, raflant 72% des voix, devant Nabil Karoui. L’indépendance et le franc-parler de cet OVNI politique a séduit les électeurs tunisiens en masse. 2,7 millions de personne lui ont accordé leur voix, au second tour. Ce plébiscite ouvrait la voie à l’avènement d’un parti. Al Chaâb Yourid [Le peuple veut] vient d’être créé le 14 janvier dernier, sans crier gare. Très méfiant à l’égard des médias et du microcosme politique, il dit ne pas vouloir « faire de l’ombre au processus de constitution du gouvernement d’Elyes Fakhfakh ». Sauf qu’il emprunte le slogan et le logo de campagne avec lesquels Kaïs Saïed a frappé aux portes du palais de Carthage et qu’il rassemble plusieurs membres du comité directeur de sa campagne électorale. Sans président ni coordinateur, ce parti rejette toute hégémonie et, s’il regrette l’impossibilité pour Kaïs Saïed d’être son leader officiel, il affirme que son programme est la copie conforme du locataire du palais présidentiel, avec l’objectif d’une décentralisation du pouvoir, moins de prérogatives et de privilèges pour les élus du peuple ainsi qu’une nouvelle vision des partis politiques qui ne devraient plus exister, dans leur forme traditionnelle.