Cent membres de l’Agence européenne de contrôle des frontières (Frontex) ont débuté vendredi des opérations de surveillance, pour au moins deux mois, à la frontière terrestre gréco-turque, dans le Nord-Est de la Grèce, dans le cadre de l’aide réclamée par Athènes pour freiner le flux migratoire venant de Turquie.

«Les agents de Frontex sont arrivés jeudi à Kastanies (poste-frontière grec) et ont entamé vendredi des patrouilles» près de la clôture qui sépare la Grèce de la Turquie et «sur les routes de la région», a indiqué à l’AFP une source gouvernementale.

La Grèce a demandé la semaine dernière de l’aide auprès de l’Union européenne (UE) pour empêcher les migrants massés à Kastanies d’entrer dans le territoire grec.

Des milliers de migrants s’étaient rués sur cette frontière terrestre la semaine dernière, après la décision d’Ankara le 28 février d’ouvrir ses frontières vers l’Europe pour obtenir le soutien de l’UE en Syrie.

Les garde-frontières de Frontex sont arrivés «à peine une semaine après que les autorités grecques nous ont demandé plus d’agents et d’équipement pour les aider à protéger leurs frontières, qui sont aussi nos frontières européennes extérieures communes», a déclaré Fabrice Leggeri, directeur exécutif de Frontex, jeudi à son arrivée à Orestiada, proche du poste-frontalier de Kastanies.

«La présence de cent agents de toute l’Europe (22 pays) montre que la protection d’un secteur de l’Europe de la liberté, de la sécurité et de la justice est une responsabilité de tous les Etats membres et de Frontex», a souligné Fabrice Leggeri, cité dans un communiqué de l’Agence.

Les pays membres de l’UE se sont également engagés à fournir à la Grèce «plus d’équipement technique comprenant des bateaux, un avion de surveillance maritime, ainsi que des véhicules (équipés de dispositifs de vision nocturne) avec lumière thermique» pour l’intervention rapide aux frontières maritimes en mer Egée, selon ce communiqué.

Depuis la grande crise migratoire de 2015, Frontex est présente au large de cinq îles du nord de la mer Egée — Lesbos, Samos, Chios, Kos et Leros— portes d’entrée des demandeurs d’asile en Europe en provenance des côtes turques voisines.

Actuellement sont présents en mer Egée quelque 500 agents de Frontex avec onze bâtiments tandis que deux avions de l’Agence ont été ajoutés à ces forces la semaine dernière.