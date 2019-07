Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, a reçu l’invitation officielle de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, pour assister à la cérémonie d’investiture du nouveau président de la Mauritanie, Mohamed Cheikh El-Ghazouani. L’invitation a été transmise au chef de la diplomatie sahraouie, Mohamed Salem Ould Salek, par son homologue mauritanien Ismail Ould Cheikh Ahmed, en marge des travaux du 12ème sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA) à Niamey, pour assister à la cérémonie officielle prévue le 1er août 2019 à Nouakchott, a précisé SPS. Le candidat de la majorité, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, a été proclamé président de la Mauritanie par le Conseil constitutionnel, à l’issue d’un scrutin présidentiel au cours duquel il avait été élu avec 52% des suffrages exprimés au premier tour. Le président Ghali, arrivé samedi à Niamey pour participer au 12ème sommet de l’UA dont les travaux ont commencé dimanche, a eu des entretiens avec des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA, la Commission de l’Union africaine et les organes de décision de l’Organisation continentale afin de discuter des progrès de la cause sahraouie, au niveau régional et international.