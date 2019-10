La nouvelle n’a plus rien de surprenant, Rached Ghannouchi, leader du parti islamiste Ennahdha, a bien l’intention de s’imposer à la Kasbah, en tant que chef du gouvernement, ou, à tout le moins, au Bardo, où il aura le perchoir de l’Assemblée des représentants du peuple ( ARP ). La chose a été confirmée, hier, par le président du Conseil de la choura, Abdelkarim Harouni, qui a indiqué que sa formation mène intensément des discussions avec plusieurs autres mouvements politiques à cette fin. Il a assuré que les pourparlers incluent Tahya Tounes et son président, Youssef Chahed. « A première vue, il y a une reconnaissance du droit de Ennahdha de présider le gouvernement. J’espère que nous collaborerons ensemble pour mettre en place un gouvernement. Youssef Chahed n’a pas demandé à être, à nouveau, chef du gouvernement. Il a juste exprimé sa volonté à former un gouvernement. Ennahdha présidera le gouvernement », a ainsi martelé Abdelkarim Harouni dans un entretien, vendredi soir, avec Mosaïque FM. Dans la foulée, une réunion du Majless Echoura s’est tenue, hier également, dans le but de trancher la question en faveur du timonier islamiste, plusieurs membres du Conseil étant intervenus pour attester qu’il est le seul en mesure de conduire le bateau à bon port. Comme le refrain d’une certaine époque, il a, ainsi, été qualifié de « candidat naturel » du mouvement pour diriger le prochain gouvernement, avec cette réserve, au cas où il changerait d’avis et préférerait le perchoir plutôt que la kasbah, d’un choix secondaire au profit de Zied Laâdhari. « Selon notre règlement intérieur, Rached Ghannouchi est le candidat naturel d’Ennahdha à la présidence du gouvernement, comme ce fut le cas lorsque la question de sa candidature à la présidence de la République avait été posée ou aussi celle à la présidence de l’Assemblée. Cette question sera donc débattue d’ici la fin de la semaine, lors du Conseil de la choura. Et le président du mouvement doit exprimer sa position sur cette question ou proposer un candidat », avait déjà averti Harouni, lundi dernier, sur Diwan FM, non sans souligner qu’il est « dans l’intérêt de la Tunisie » que Rached Ghannouchi occupe l’un ou l’autre poste. Et pour justifier cette ligne, le porte-parole du parti islamiste Imed Khemiri, interrogé sur Mosaïque FM, a conclu que « Ennahdha n’a de leçon d’intégrité à recevoir de personne et le chantage n’est pas une option quand on veut réellement construire et sortir le pays de la crise ». Bref, les données sont claires qui disent que le parti islamiste et son président ont déjà bouclé les préparatifs de leur prochaine arrivée aussi bien au Bardo qu’à la Kasbah, Imed Khemiri ayant laissé entendre qu’un document fixant les priorités du prochain gouvernement doit être soumis au Majless Echoura puis aux partis siégeant à l’ARP à condition qu’ils soient prêts à marcher de concert avec Ennahdha. « Ennahdha n’est pas dans le pétrin, le parti assume ses responsabilités et les autres devraient en faire de même. Ennahdha dialoguera avec humilité, c’est le parti vainqueur des élections et son programme sera issu des demandes formulées par les Tunisiens, en prenant compte des principes de protection des valeurs de la révolution, de la démocratie et de la lutte contre la corruption… à tous les partis politiques qui se complaisent dans le confort de l’opposition, montrez-nous comment vous allez mettre les mains dans le cambouis », a ainsi conclu le porte- parole avant de confirmer que « Ennahdha ne s’alliera jamais avec Qalb Tounes ni avec un parti de droite fasciste qui ne croit pas en les valeurs de la révolution. Le message du peuple est basé sur la fidélité aux valeurs de la révolution, l’espoir d’un changement et les résultats donnent à Ennahdha la présidence du gouvernement avec un gouvernement participatif duquel sont exclus Qalb Tounes et le PDL ». Un coup d’épée dans l’eau puisque ces deux formations avaient exclu au soir même des résultats des législatives toute composition avec Ennahdha.