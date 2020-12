Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a demandé, lundi, aux Etats membres d'aider à résoudre la grave crise économique au Yémen, enlisé dans une guerre civile depuis fin 2014. «J'exhorte tous les Etats membres à intensifier leur soutien financier aux opérations de secours des Nations unies et à contribuer à résoudre la grave crise économique dans le pays», a déclaré le secrétaire général dans un communiqué publié par son porte-parole Stéphane Dujarric à l'occasion du deuxième anniversaire de la signature de l'Accord de Stockholm entre le gouvernement yéménite et les rebelles Houthis. Notant que l'Accord de Stockholm est «une percée diplomatique qui a offert une lueur d'espoir d'une fin proche du conflit dévastateur au Yémen», le chef de l'ONU a toutefois déclaré qu'il «reste encore beaucoup à faire» pour atteindre cet objectif commun, et que les profondes souffrances du peuple yéménite persistaient.

Selon M. Guterres, l'accord a contribué à éviter une escalade militaire catastrophique à l'époque, préservant ainsi le fonctionnement continu quoique limité des ports de la mer Rouge ainsi que l'entrée de marchandises commerciales et d'une aide humanitaire essentielle, dont des millions de Yéménites dépendent pour survivre. «La préservation de cette bouée de sauvetage est encore plus vitale maintenant que des poches de conditions de famine sont revenues au Yémen et que des millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire grave et croissante, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19», a ajouté le secrétaire général. «Il est crucial d'éviter toute action qui pourrait aggraver la situation désastreuse au Yémen», a souligné le chef de l'ONU. «Ce n'est que par le dialogue que les parties yéménites pourront convenir d'un cessez-le-feu à l'échelle nationale, de mesures de confiance économiques et humanitaires permettant de soulager les souffrances du peuple yéménite, ainsi que de la reprise d'un processus politique inclusif pour parvenir à un règlement global négocié pouvant mettre fin au conflit», a-t-il conclu.